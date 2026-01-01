Wiki.js é uma plataforma wiki moderna, auto-hospedada, construída em Node.js e suportada por PostgreSQL. Ela oferece um editor WYSIWYG visual, juntamente com suporte a markdown, pesquisa de texto completo, histórico de versões para cada página e políticas de controle de acesso granular — tornando-a adequada tanto para bases de conhecimento pessoais quanto para documentação empresarial.

Auto-hospedar o Wiki.js em um VPS mantém a documentação privada e acessível sem uma assinatura SaaS. Ele se integra com LDAP, OAuth, SAML e dezenas de provedores de autenticação externos, suporta mais de 40 idiomas de interface e oferece backends de armazenamento baseados em módulos, incluindo Git e armazenamento de objetos em nuvem.