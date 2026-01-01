Implante Wiki.js com instalação em um clique.
Moderna plataforma wiki de código aberto com edição WYSIWYG, pesquisa de texto completo, controle de versão e suporte a multi-autenticação.
Escolha um plano VPS para Wiki.js
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Wiki.js
Wiki.js é uma plataforma wiki moderna, auto-hospedada, construída em Node.js e suportada por PostgreSQL. Ela oferece um editor WYSIWYG visual, juntamente com suporte a markdown, pesquisa de texto completo, histórico de versões para cada página e políticas de controle de acesso granular — tornando-a adequada tanto para bases de conhecimento pessoais quanto para documentação empresarial.
Auto-hospedar o Wiki.js em um VPS mantém a documentação privada e acessível sem uma assinatura SaaS. Ele se integra com LDAP, OAuth, SAML e dezenas de provedores de autenticação externos, suporta mais de 40 idiomas de interface e oferece backends de armazenamento baseados em módulos, incluindo Git e armazenamento de objetos em nuvem.
Wiki.js: principais recursos
Opções de edição avançadas
Escreva com um editor visual WYSIWYG, Markdown simples ou um editor AsciiDoc, dependendo da sua preferência e nível de habilidade.
Pesquisa de texto completo
Encontre qualquer conteúdo instantaneamente em todas as páginas wiki com indexação de texto completo rápida e precisa, alimentada pelo backend PostgreSQL.
Histórico de versões
Cada edição de página é versionada, permitindo que você compare as alterações ao longo do tempo e restaure qualquer versão anterior do conteúdo.
Controle de acesso
Defina permissões de leitura e escrita granulares por página, grupo ou seção para controlar quem pode visualizar ou editar cada parte da wiki.
Integração de multi-autenticação
Conecte-se a LDAP, OAuth 2.0, SAML ou a dezenas de provedores de login social para autenticação centralizada de usuários.
Por que executar Wiki.js na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.