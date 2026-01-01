GeoNetwork é uma aplicação de catálogo de código aberto, baseada em padrões, construída para gerenciar recursos espacialmente referenciados entre organizações. Desenvolvida sob a fundação OSGeo, ela oferece edição de metadados, busca federada e um visualizador de mapas incorporado que funcionam com ISO 19115/19139, Dublin Core e OGC API Records prontos para uso.

Hospedar o GeoNetwork por conta própria mantém controle total sobre conjuntos de dados geoespaciais sensíveis, credenciais de coleta e políticas de acesso em seu próprio VPS. Este modelo agrupa o PostGIS para armazenamento relacional e o Elasticsearch para busca indexada rápida, assim, o catálogo está pronto para produção no momento em que é inicializado.