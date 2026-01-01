Implante o GeoNetwork em uma instalação com um clique.
Aplicativo de catálogo de código aberto para gerenciar metadados geoespaciais, conjuntos de dados e serviços de mapas interativos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com GeoNetwork
GeoNetwork é uma aplicação de catálogo de código aberto, baseada em padrões, construída para gerenciar recursos espacialmente referenciados entre organizações. Desenvolvida sob a fundação OSGeo, ela oferece edição de metadados, busca federada e um visualizador de mapas incorporado que funcionam com ISO 19115/19139, Dublin Core e OGC API Records prontos para uso.
Hospedar o GeoNetwork por conta própria mantém controle total sobre conjuntos de dados geoespaciais sensíveis, credenciais de coleta e políticas de acesso em seu próprio VPS. Este modelo agrupa o PostGIS para armazenamento relacional e o Elasticsearch para busca indexada rápida, assim, o catálogo está pronto para produção no momento em que é inicializado.
GeoNetwork: principais recursos
Catálogo de metadados espaciais
Gerencie ISO 19115/19139, Dublin Core e registros compatíveis com INSPIRE, com validação integrada e edição por modelo.
Coleta federada
Extrair metadados de CSW, OAI-PMH, WMS, WFS e outros nós GeoNetwork de forma programada para construir uma única camada de descoberta.
Pesquisa Elasticsearch
Pesquisa espacial facetada e de texto completo, alimentada por um backend Elasticsearch integrado para resultados em microssegundos em milhões de registros.
Visualizador de mapa incorporado
Pré-visualize camadas WMS, WMTS e WFS diretamente de um registro usando o cliente de mapa integrado baseado em OpenLayers.
OGC API Registros
Expor o conteúdo do catálogo através do CSW 2.0.2 e do moderno padrão OGC API Records para integrações de geoportais subsequentes.
Backend PostGIS
Vem com um banco de dados PostGIS para que geometrias espaciais, links e regras de acesso persistam em um comprovado motor GIS de código aberto.
Por que executar GeoNetwork na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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