SnapOtter é uma plataforma de manipulação de imagens auto-hospedada que combina um kit de ferramentas de edição abrangente — redimensionar, cortar, compactar, converter, marca d'água e muito mais — com recursos de IA locais, incluindo remoção de fundo, aprimoramento de imagem, OCR e restauração de fotos. Todo o processamento é executado em seu próprio servidor usando CPU ou GPU, para que os arquivos originais e os resultados nunca passem por serviços externos.

Com suporte para mais de 55 formatos de entrada, incluindo 23 formatos RAW de câmera e 14 formatos de saída, o SnapOtter lida com tudo, desde edições rápidas de imagem única até fluxos de trabalho em lote complexos construídos usando seu construtor de pipeline visual. Uma API REST com documentação interativa Swagger facilita a integração do processamento de imagens em qualquer aplicativo ou automação.