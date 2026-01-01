Implante SnapOtter com instalação em um clique.
Suíte de processamento de imagens auto-hospedada com mais de 55 ferramentas, recursos de IA locais e pipelines em lote — as imagens nunca saem do seu servidor.
Escolha um plano VPS para SnapOtter
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SnapOtter
SnapOtter é uma plataforma de manipulação de imagens auto-hospedada que combina um kit de ferramentas de edição abrangente — redimensionar, cortar, compactar, converter, marca d'água e muito mais — com recursos de IA locais, incluindo remoção de fundo, aprimoramento de imagem, OCR e restauração de fotos. Todo o processamento é executado em seu próprio servidor usando CPU ou GPU, para que os arquivos originais e os resultados nunca passem por serviços externos.
Com suporte para mais de 55 formatos de entrada, incluindo 23 formatos RAW de câmera e 14 formatos de saída, o SnapOtter lida com tudo, desde edições rápidas de imagem única até fluxos de trabalho em lote complexos construídos usando seu construtor de pipeline visual. Uma API REST com documentação interativa Swagger facilita a integração do processamento de imagens em qualquer aplicativo ou automação.
SnapOtter: principais recursos
Suporte a mais de 55 formatos
Processa JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 formatos RAW de câmera e mais — converte entre qualquer formato compatível em uma única operação.
Processamento de IA local
Remoção de fundo, redimensionamento de imagem, OCR, melhoria de rosto e restauração de fotos funcionam inteiramente na CPU ou GPU do seu VPS — sem chamadas de API externas ou compartilhamento de dados.
Criador de pipeline visual
Encadeie múltiplas operações de imagem em pipelines reutilizáveis para processamento em lote, para que fluxos de trabalho repetitivos sejam executados automaticamente sem etapas manuais a cada vez.
REST API com documentação
Cada ferramenta é acessível via uma API REST documentada com uma interface Swagger UI interativa em /api/docs, facilitando a integração do processamento de imagens em aplicações e scripts.
Processamento em lote
Carregue e transforme pastas inteiras de imagens em uma única tarefa, aplicando as mesmas operações em centenas de arquivos simultaneamente.
Por que executar SnapOtter na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web