Vince Analytics é um servidor de análise web leve e auto-hospedado, construído para indivíduos e pequenas equipes que desejam controle total sobre os dados de seus visitantes. Não requer banco de dados externo, é distribuído como um único binário e armazena tudo localmente — tornando-o fácil de operar em qualquer VPS sem configuração complexa.

Vince é compatível com os scripts de rastreamento do Plausible Analytics, para que você possa migrar sites existentes sem alterar seu código frontend. Ele rastreia visualizações de página, visitantes únicos, referenciadores e eventos personalizados, permanecendo totalmente em conformidade com GDPR, CCPA e PECR — sem a necessidade de cookies.