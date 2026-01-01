Implante o Vince Analytics com instalação em um clique.
Plataforma de análise web auto-hospedada e amigável à privacidade que é um substituto direto para o Google Analytics.
Escolha um plano VPS para Vince Analytics
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Vince Analytics
Vince Analytics é um servidor de análise web leve e auto-hospedado, construído para indivíduos e pequenas equipes que desejam controle total sobre os dados de seus visitantes. Não requer banco de dados externo, é distribuído como um único binário e armazena tudo localmente — tornando-o fácil de operar em qualquer VPS sem configuração complexa.
Vince é compatível com os scripts de rastreamento do Plausible Analytics, para que você possa migrar sites existentes sem alterar seu código frontend. Ele rastreia visualizações de página, visitantes únicos, referenciadores e eventos personalizados, permanecendo totalmente em conformidade com GDPR, CCPA e PECR — sem a necessidade de cookies.
Vince Analytics: principais recursos
Não precisa de cookies
Vince rastreia visitantes sem cookies ou identificadores pessoais, mantendo seu site totalmente em conformidade com a LGPD, a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) e a PECR de forma nativa.
Scripts compatíveis com Plausible
Insira o mesmo script de rastreamento usado para o Plausible Analytics e aponte-o para sua instância Vince — nenhuma alteração de frontend é necessária ao migrar.
Zero dependências externas
A plataforma inteira é fornecida como um único binário com um banco de dados integrado, então não há nada extra para instalar, configurar ou manter junto a ela.
Sites e eventos ilimitados
Adicione quantos sites os recursos do seu VPS permitirem e colete quantos eventos precisar — não há limites artificiais baseados em planos.
Painéis públicos e compartilhados
Compartilhe painéis de análise publicamente ou por meio de links exclusivos protegidos por senha, dando acesso às partes interessadas sem expor sua conta de administrador.
Por que executar Vince Analytics na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.