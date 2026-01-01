O Evolution Go é um gateway de API do WhatsApp reescrito em Go, projetado como uma alternativa leve e eficiente à Evolution API baseada em Node.js. Construído sobre a biblioteca whatsmeow, ele oferece as mesmas capacidades essenciais de automação de mensagens — gerenciamento de múltiplas instâncias, eventos de webhook e uma API RESTful — enquanto consome significativamente menos memória e inicia em menos de um segundo, graças ao tempo de execução compilado do Go e ao modelo de concorrência nativo.

Hospedar o Evolution Go em seu próprio VPS maximiza a vantagem de eficiência de recursos de seu binário compilado. Todas as credenciais de autenticação e dados de conversação são armazenados em seu próprio banco de dados PostgreSQL, garantindo a soberania e conformidade dos dados, sem os custos por mensagem que tornam os provedores comerciais de WhatsApp caros em escala.