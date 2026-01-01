Implante Evolution Go com um clique.
Gateway de API de alto desempenho para WhatsApp, desenvolvido em Go para automação de mensagens com poucos recursos e gerenciamento de múltiplas instâncias.
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O que você pode criar com Evolution Go
O Evolution Go é um gateway de API do WhatsApp reescrito em Go, projetado como uma alternativa leve e eficiente à Evolution API baseada em Node.js. Construído sobre a biblioteca whatsmeow, ele oferece as mesmas capacidades essenciais de automação de mensagens — gerenciamento de múltiplas instâncias, eventos de webhook e uma API RESTful — enquanto consome significativamente menos memória e inicia em menos de um segundo, graças ao tempo de execução compilado do Go e ao modelo de concorrência nativo.
Hospedar o Evolution Go em seu próprio VPS maximiza a vantagem de eficiência de recursos de seu binário compilado. Todas as credenciais de autenticação e dados de conversação são armazenados em seu próprio banco de dados PostgreSQL, garantindo a soberania e conformidade dos dados, sem os custos por mensagem que tornam os provedores comerciais de WhatsApp caros em escala.
Evolution Go: principais recursos
Go-Native Desempenho
Binário compilado com concorrência baseada em goroutines lida com milhares de conexões simultâneas usando 50-150 MB de memória por instância, muito menos que a versão Node.js.
Gerenciamento de Múltiplas Instâncias
Opere múltiplos números de WhatsApp a partir de uma única implantação, com cada instância controlada e monitorada independentemente através da API REST.
Entrega de Evento Webhook
Webhooks em tempo real enviam eventos de mensagem, conexão e grupo para sua aplicação instantaneamente, possibilitando fluxos de resposta automatizados e integração com CRM.
Arquitetura de Banco de Dados Dupla
Autenticação e dados do usuário são armazenados em bancos de dados PostgreSQL separados, simplificando backups e permitindo controles de acesso granulares para implantações que prezam pela segurança.
Suporte à Fila de Mensagens
A integração opcional com RabbitMQ (AMQP) e NATS permite arquiteturas escaláveis orientadas a eventos para operações de mensagens de alto volume.
Por que executar Evolution Go na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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