O ILLA Builder é uma plataforma de desenvolvimento low-code de código aberto que permite que as equipes criem ferramentas internas, painéis de controle e painéis administrativos sem a necessidade de engenharia de front-end extensiva. Uma biblioteca de componentes de arrastar e soltar, combinada com suporte para mais de 40 integrações — incluindo PostgreSQL, MySQL, REST APIs e GraphQL — significa que os desenvolvedores podem conectar fontes de dados reais e entregar aplicações funcionais em horas, em vez de semanas.

Hospedar o ILLA Builder por conta própria no seu VPS mantém os dados de negócios dentro da sua própria infraestrutura, eliminando preocupações com políticas de compartilhamento de dados SaaS ou preços por licença. A imagem Docker tudo-em-um inclui tudo o que é necessário para executar a plataforma, com volumes persistentes garantindo que seus projetos e recursos conectados sejam preservados em reinicializações e atualizações.