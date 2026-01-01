Implante o ILLA Builder com instalação de um clique.
Plataforma low-code de código aberto para criar ferramentas internas, painéis de controle e administração visualmente.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ILLA Builder
O ILLA Builder é uma plataforma de desenvolvimento low-code de código aberto que permite que as equipes criem ferramentas internas, painéis de controle e painéis administrativos sem a necessidade de engenharia de front-end extensiva. Uma biblioteca de componentes de arrastar e soltar, combinada com suporte para mais de 40 integrações — incluindo PostgreSQL, MySQL, REST APIs e GraphQL — significa que os desenvolvedores podem conectar fontes de dados reais e entregar aplicações funcionais em horas, em vez de semanas.
Hospedar o ILLA Builder por conta própria no seu VPS mantém os dados de negócios dentro da sua própria infraestrutura, eliminando preocupações com políticas de compartilhamento de dados SaaS ou preços por licença. A imagem Docker tudo-em-um inclui tudo o que é necessário para executar a plataforma, com volumes persistentes garantindo que seus projetos e recursos conectados sejam preservados em reinicializações e atualizações.
ILLA Builder: principais recursos
Criador de arrastar e soltar
Monte interfaces de usuário a partir de uma rica biblioteca de componentes — tabelas, formulários, gráficos e muito mais — arrastando-os para uma tela, sem escrever código de layout.
Mais de 40 integrações de dados
Conecte-se diretamente a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL e outros serviços populares para alimentar seus aplicativos com dados em tempo real.
JavaScript em todo lugar
Escreva lógica personalizada diretamente com JavaScript para transformar dados, acionar ações e adicionar comportamento condicional além do que as ferramentas no-code geralmente permitem.
Colaboração em tempo real
Múltiplos membros da equipe podem editar o mesmo aplicativo simultaneamente, tornando-o prático para equipes de engenharia e operações desenvolverem e iterarem juntas.
Controle de dados auto-hospedado
Rodar em seu próprio VPS mantém todas as fontes de dados conectadas e a lógica da aplicação dentro da sua infraestrutura, apoiando a conformidade e os requisitos de residência de dados.
Por que executar ILLA Builder na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.