Duck DNS é um serviço de DNS dinâmico gratuito, confiável para milhões de usuários de home lab e auto-hospedagem para manter acesso confiável a servidores e dispositivos por trás de conexões de internet residenciais. A maioria dos provedores de internet (ISPs) atribui endereços IP variáveis, mas o Duck DNS resolve isso monitorando continuamente seu IP público e atualizando seu subdomínio escolhido no momento em que ele muda — tudo sem custo.

Este template executa o contêiner oficial do cliente Duck DNS no modo de rede do host, proporcionando visibilidade precisa do IP. A configuração persiste após reinicializações, então suas configurações de subdomínio e token nunca são perdidas. Seja para acesso estável a um servidor doméstico, um projeto Raspberry Pi ou uma aplicação VPS auto-hospedada, o Duck DNS elimina a necessidade de pagar por um IP estático ou um serviço DDNS comercial.