Implante DuckDNS com instalação em um clique.
Cliente DNS dinâmico gratuito que mantém automaticamente seu domínio apontado para o seu endereço IP atual sem um IP estático.
Escolha um plano VPS para DuckDNS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com DuckDNS
Duck DNS é um serviço de DNS dinâmico gratuito, confiável para milhões de usuários de home lab e auto-hospedagem para manter acesso confiável a servidores e dispositivos por trás de conexões de internet residenciais. A maioria dos provedores de internet (ISPs) atribui endereços IP variáveis, mas o Duck DNS resolve isso monitorando continuamente seu IP público e atualizando seu subdomínio escolhido no momento em que ele muda — tudo sem custo.
Este template executa o contêiner oficial do cliente Duck DNS no modo de rede do host, proporcionando visibilidade precisa do IP. A configuração persiste após reinicializações, então suas configurações de subdomínio e token nunca são perdidas. Seja para acesso estável a um servidor doméstico, um projeto Raspberry Pi ou uma aplicação VPS auto-hospedada, o Duck DNS elimina a necessidade de pagar por um IP estático ou um serviço DDNS comercial.
DuckDNS: principais recursos
Atualizações automáticas de IP
Detecta quando seu endereço IP público muda e atualiza seu subdomínio Duck DNS imediatamente, mantendo o acesso ininterrupto.
Suporte a IPv4 e IPv6
Funciona com ambas as famílias de endereços, para que seu subdomínio permaneça atualizado independentemente da atribuição de versão de IP do seu provedor de internet.
Múltiplos subdomínios
Gerencia vários subdomínios Duck DNS em um único contêiner, fornecendo uma lista de nomes de subdomínios separada por vírgulas.
Operação de VPS sempre ativa
Executar em um VPS garante que as atualizações sejam executadas no prazo 24 horas, mesmo quando o equipamento da rede doméstica reinicia ou perde energia.
Configuração persistente
Armazena seu token e configurações de subdomínio em um volume dedicado para que o cliente retome corretamente após as reinicializações do contêiner.
Por que executar DuckDNS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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