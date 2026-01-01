Implante Parseable em instalação com um clique.
Data lake de observabilidade de alto desempenho para logs, métricas e traces, construído em Rust sobre Apache Parquet.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Parseable
Parseable é um data lake de observabilidade de código aberto, projetado especificamente para logs, métricas e traces. Escrito em Rust e armazenando dados em Apache Parquet, ele ingere telemetria de alto volume por uma fração do custo das pilhas de logging tradicionais, mantendo o desempenho da consulta rápido através de cache inteligente e armazenamento colunar.
Hospedar o Parseable em um VPS oferece um backend de observabilidade completo sob seu próprio controle: uma API de ingestão HTTP compatível com OpenTelemetry, um motor de consulta integrado com suporte SQL, dashboards, alertas e acesso baseado em função — tudo sem taxas de ingestão por GB, aprisionamento tecnológico (vendor lock-in) ou envio de dados de log sensíveis para provedores SaaS de terceiros.
Parseable: principais recursos
Armazenamento nativo de Parquet
Armazene eventos ingeridos como arquivos Apache Parquet colunares para consultas analíticas rápidas e compressão drástica em comparação com JSON bruto.
OpenTelemetry pronto
Aceitar logs, métricas e rastreamentos pelo protocolo OpenTelemetry para que coletores e SDKs existentes possam enviar dados sem alterações no código.
Motor de consulta SQL
Consulte a telemetria com o familiar ANSI SQL em qualquer intervalo de tempo, com tempo de resposta inferior a um segundo em campos indexados e varreduras particionadas.
Dashboards integrados
Crie painéis interativos e consultas salvas diretamente no Parseable sem precisar de uma ferramenta de visualização separada.
Alertas e RBAC
Defina alertas baseados em limite em fluxos de log e conceda acesso com escopo a equipes via controle de acesso baseado em função em fluxos e locatários.
Retenção econômica
Cache inteligente e armazenamento em camadas mantêm os dados recentes acessíveis para consultas, enquanto partições mais antigas permanecem compactadas em disco para longa retenção.
Por que executar Parseable na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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