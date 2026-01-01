Parseable é um data lake de observabilidade de código aberto, projetado especificamente para logs, métricas e traces. Escrito em Rust e armazenando dados em Apache Parquet, ele ingere telemetria de alto volume por uma fração do custo das pilhas de logging tradicionais, mantendo o desempenho da consulta rápido através de cache inteligente e armazenamento colunar.

Hospedar o Parseable em um VPS oferece um backend de observabilidade completo sob seu próprio controle: uma API de ingestão HTTP compatível com OpenTelemetry, um motor de consulta integrado com suporte SQL, dashboards, alertas e acesso baseado em função — tudo sem taxas de ingestão por GB, aprisionamento tecnológico (vendor lock-in) ou envio de dados de log sensíveis para provedores SaaS de terceiros.