Big-AGI é um espaço de trabalho de IA de código aberto construído para profissionais que precisam de controle sério sobre suas interações com IA. Conecte suas próprias chaves de API para OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral e mais de 15 outros provedores para acessar mais de 500 modelos a partir de uma única interface — sem margem de lucro de intermediários e sem taxas de assinatura de plataforma além do que você paga diretamente aos seus provedores.

Seu recurso exclusivo Beam executa o mesmo prompt em vários modelos simultaneamente e mescla inteligentemente as melhores respostas, reduzindo significativamente as alucinações em tarefas de alto risco. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém cada conversa e chave de API completamente privadas, com autenticação HTTP Basic Auth opcional para proteger o acesso da equipe.