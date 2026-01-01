Implante Big-AGI com instalação em um clique.
Espaço de trabalho de IA multimodelos profissional com suporte para mais de 500 modelos de mais de 20 provedores, com comparação de modelos paralela integrada.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Big-AGI
Big-AGI é um espaço de trabalho de IA de código aberto construído para profissionais que precisam de controle sério sobre suas interações com IA. Conecte suas próprias chaves de API para OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral e mais de 15 outros provedores para acessar mais de 500 modelos a partir de uma única interface — sem margem de lucro de intermediários e sem taxas de assinatura de plataforma além do que você paga diretamente aos seus provedores.
Seu recurso exclusivo Beam executa o mesmo prompt em vários modelos simultaneamente e mescla inteligentemente as melhores respostas, reduzindo significativamente as alucinações em tarefas de alto risco. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém cada conversa e chave de API completamente privadas, com autenticação HTTP Basic Auth opcional para proteger o acesso da equipe.
Big-AGI: principais recursos
Beam Multimodelo
Execute qualquer prompt em vários modelos de IA em paralelo e combine as melhores respostas — reduzindo alucinações em tarefas complexas ou de alto risco.
500+ Modelos
Conecte OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter e mais de 15 outros provedores através de uma única interface usando suas próprias chaves de API.
Privacidade com Foco Local
Conversas e configurações são armazenadas no navegador, e não no servidor — seus dados nunca saem da sua própria infraestrutura.
Pesquisa na Web e Citações
Pesquise na web dentro de qualquer chat e receba respostas com citações de fontes, impulsionado por Google Custom Search ou outros provedores configurados.
Controle de Acesso
Proteja sua instância auto-hospedada com HTTP Basic Auth para que apenas usuários autorizados possam acessar suas chaves de API e o histórico de conversas.
Por que executar Big-AGI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.