Implante WBO com instalação em um clique.
Quadro branco colaborativo em tempo real para brainstorming em equipe, reuniões remotas e planejamento visual em uma tela compartilhada.
Escolha um plano VPS para WBO
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com WBO
WBO (Whiteboard Online) é um quadro branco colaborativo auto-hospedado em tempo real que permite que vários usuários desenhem, escrevam e façam anotações em uma tela infinita compartilhada simultaneamente. Ele suporta desenho à mão livre, formas geométricas, inserção de texto e imagem com sincronização instantânea entre todos os participantes conectados.
Auto-hospedar o WBO em um servidor VPS oferece às equipes um quadro branco privado que permanece ativo entre as sessões, sem expor o conteúdo a serviços de terceiros. A tela persistente permanece acessível em uma URL estável para projetos em andamento, tornando-o ideal para planejamento de sprint remoto, ensino, diagramas técnicos e sessões criativas de brainstorming.
WBO: principais recursos
Colaboração em tempo real
Vários usuários desenham e anotam na mesma tela simultaneamente com sincronização instantânea e sem necessidade de atualização.
Tela persistente
O conteúdo do quadro branco é salvo automaticamente e acessível no mesmo URL sempre que os participantes se reconectarem.
Ferramentas de desenho
Desenho à mão livre, formas geométricas, rótulos de texto e upload de imagens cobrem toda a gama de casos de uso de quadro branco.
Não precisa de conta
Qualquer pessoa com a URL do quadro branco pode entrar e contribuir imediatamente sem barreiras de registro ou login.
Por que executar WBO na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.