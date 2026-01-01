WBO (Whiteboard Online) é um quadro branco colaborativo auto-hospedado em tempo real que permite que vários usuários desenhem, escrevam e façam anotações em uma tela infinita compartilhada simultaneamente. Ele suporta desenho à mão livre, formas geométricas, inserção de texto e imagem com sincronização instantânea entre todos os participantes conectados.

Auto-hospedar o WBO em um servidor VPS oferece às equipes um quadro branco privado que permanece ativo entre as sessões, sem expor o conteúdo a serviços de terceiros. A tela persistente permanece acessível em uma URL estável para projetos em andamento, tornando-o ideal para planejamento de sprint remoto, ensino, diagramas técnicos e sessões criativas de brainstorming.