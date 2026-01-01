Radarr é um gerenciador abrangente e automatizado de coleções de filmes para usuários de Usenet e BitTorrent. Ele monitora feeds RSS em busca de novos lançamentos que correspondam aos seus perfis de qualidade, aciona downloads através de clientes como qBittorrent ou SABnzbd, e renomeia e organiza sua biblioteca automaticamente. O suporte a formatos personalizados permite que você defina codificações específicas — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — e o Radarr fará o upgrade dos arquivos existentes quando versões melhores surgirem.

Executar o Radarr em um VPS o mantém ativo 24 horas por dia com largura de banda consistente, garantindo que você nunca perca uma janela de lançamento. Ele se integra diretamente com Plex, Jellyfin e Emby para atualizar sua biblioteca do servidor de mídia no momento em que um novo arquivo é adicionado, e se conecta naturalmente com Sonarr, Lidarr e Prowlarr para um ecossistema de mídia automatizado completo.