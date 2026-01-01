Implante o Radarr com um clique.
Gerenciador automatizado de coleção de filmes que monitora lançamentos, baixa via seu cliente preferido e mantém sua biblioteca organizada.
Escolha um plano VPS para Radarr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Radarr
Radarr é um gerenciador abrangente e automatizado de coleções de filmes para usuários de Usenet e BitTorrent. Ele monitora feeds RSS em busca de novos lançamentos que correspondam aos seus perfis de qualidade, aciona downloads através de clientes como qBittorrent ou SABnzbd, e renomeia e organiza sua biblioteca automaticamente. O suporte a formatos personalizados permite que você defina codificações específicas — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — e o Radarr fará o upgrade dos arquivos existentes quando versões melhores surgirem.
Executar o Radarr em um VPS o mantém ativo 24 horas por dia com largura de banda consistente, garantindo que você nunca perca uma janela de lançamento. Ele se integra diretamente com Plex, Jellyfin e Emby para atualizar sua biblioteca do servidor de mídia no momento em que um novo arquivo é adicionado, e se conecta naturalmente com Sonarr, Lidarr e Prowlarr para um ecossistema de mídia automatizado completo.
Radarr: principais recursos
Monitoramento Automatizado
O monitoramento de feed RSS detecta novos lançamentos de filmes no momento em que aparecem e enfileira downloads automaticamente com base nas suas preferências de qualidade.
Perfis de qualidade
Defina resoluções aceitáveis, codecs e tamanhos de arquivo por filme para que apenas as versões que você realmente deseja sejam baixadas e mantidas.
Atualizações automáticas
O Radarr monitora lançamentos de melhor qualidade após o download inicial e substitui os arquivos de forma transparente, mantendo sua biblioteca com a melhor qualidade ao longo do tempo.
Integração de Servidor de Mídia
Notificações automáticas de atualização da biblioteca para Plex, Jellyfin e Emby significam que filmes recém-baixados aparecem no seu aplicativo de streaming em segundos.
Lista de Importações
Importe listas de observação do IMDb, Trakt e TMDb para adicionar filmes à sua fila monitorada automaticamente conforme você marca títulos para assistir.
Por que executar Radarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.