Implante Koffan com instalação de um clique.
Aplicativo de lista de compras ultraleve e auto-hospedado para casais e famílias com sincronização em tempo real, modo offline e instalação PWA.
Escolha um plano VPS para Koffan
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Koffan
Koffan é um aplicativo web de lista de compras auto-hospedado construído para casais, famílias e residências compartilhadas. Ele sincroniza em tempo real entre telefones, tablets e desktops via WebSockets, funciona offline como um Progressive Web App e organiza produtos em seções personalizadas com preenchimento automático difuso extraído do seu próprio histórico de compras.
Auto-hospedar o Koffan em um VPS mantém a lista de compras da casa em uma infraestrutura que você controla, em vez de um SaaS de compras. Escrito em Go com um banco de dados SQLite incorporado, ele roda com aproximadamente 2,5 MB de RAM e ocupa 16 MB de espaço em disco, vem com traduções para treze idiomas, inclui proteção contra login de força bruta e expõe uma API REST opcional para automações, migrações e integrações.
Koffan: principais recursos
Sincronização em tempo real
Atualizações em tempo real com suporte a WebSocket mantêm cada membro da família na mesma lista à medida que os itens são adicionados, verificados ou editados.
Offline PWA
Instale na tela inicial do seu telefone e continue adicionando ou marcando itens sem conexão — as alterações sincronizam quando você estiver online novamente.
Múltiplas listas
Crie listas separadas por loja ou finalidade com ícones personalizados, e reutilize seções de produtos como Laticínios, Vegetais ou Limpeza.
Pegada ultraleve
Escrito em Go em um backend SQLite — cerca de 16 MB em disco e 2,5 MB de RAM, ideal para até mesmo o menor plano VPS.
Autocompletar inteligente
A busca difusa sugere produtos do seu histórico de compras anterior e lembra a qual seção cada item pertence.
Acesso à REST API
O token de API opcional desbloqueia o acesso programático para automações, integrações e migração de listas entre instâncias.
Por que executar Koffan na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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