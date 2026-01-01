Koffan é um aplicativo web de lista de compras auto-hospedado construído para casais, famílias e residências compartilhadas. Ele sincroniza em tempo real entre telefones, tablets e desktops via WebSockets, funciona offline como um Progressive Web App e organiza produtos em seções personalizadas com preenchimento automático difuso extraído do seu próprio histórico de compras.

Auto-hospedar o Koffan em um VPS mantém a lista de compras da casa em uma infraestrutura que você controla, em vez de um SaaS de compras. Escrito em Go com um banco de dados SQLite incorporado, ele roda com aproximadamente 2,5 MB de RAM e ocupa 16 MB de espaço em disco, vem com traduções para treze idiomas, inclui proteção contra login de força bruta e expõe uma API REST opcional para automações, migrações e integrações.