Implante Baserow com instalação em um clique.
Banco de dados no-code de código aberto e alternativa ao Airtable para criar planilhas colaborativas, fluxos de trabalho e ferramentas internas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Baserow
Baserow é uma plataforma no-code de código aberto que permite às equipes criar bancos de dados colaborativos, ferramentas internas e fluxos de trabalho automatizados por meio de uma interface de planilha familiar — sem SQL, sem configuração de infraestrutura e sem precificação por registro. Tabelas, tipos de campo ricos, visualizações, formulários e uma API REST o tornam uma alternativa prática ao Airtable para equipes de produto, operações, marketing e engenharia.
Hospedar o Baserow em seu próprio VPS mantém registros de clientes, rastreadores de projetos, dados de CRM e respostas de formulários dentro da sua infraestrutura, em vez do banco de dados de um fornecedor SaaS. Você controla limites de armazenamento, retenção, integrações e acesso — e evita taxas por usuário que aumentam com o tamanho da equipe à medida que seu uso cresce.
Baserow: principais recursos
Interface de Planilha
Edite dados através de uma interface de grade familiar com classificação, filtragem, agrupamento e edição de célula em linha que se parece com o Excel ou Google Sheets.
Tipos de campo ricos
Combine texto, números, datas, seleção única e múltipla, fórmulas, anexos de arquivo, links entre tabelas e campos de pesquisa em um único esquema.
Múltiplas visualizações
Visualize a mesma tabela como uma grade, quadro Kanban, calendário, galeria ou formulário para suportar diferentes fluxos de trabalho da equipe sem duplicar dados.
Formulários e compartilhamento
Publique formulários públicos que escrevem diretamente em suas tabelas e compartilhe visualizações somente leitura ou editáveis com colaboradores fora do seu espaço de trabalho.
REST API e webhooks
Cada tabela expõe uma API REST tipada e gatilhos de webhook, permitindo que você integre o Baserow com aplicativos personalizados, automações e ferramentas de BI.
Por que executar Baserow na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.