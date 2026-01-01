Baserow é uma plataforma no-code de código aberto que permite às equipes criar bancos de dados colaborativos, ferramentas internas e fluxos de trabalho automatizados por meio de uma interface de planilha familiar — sem SQL, sem configuração de infraestrutura e sem precificação por registro. Tabelas, tipos de campo ricos, visualizações, formulários e uma API REST o tornam uma alternativa prática ao Airtable para equipes de produto, operações, marketing e engenharia.

Hospedar o Baserow em seu próprio VPS mantém registros de clientes, rastreadores de projetos, dados de CRM e respostas de formulários dentro da sua infraestrutura, em vez do banco de dados de um fornecedor SaaS. Você controla limites de armazenamento, retenção, integrações e acesso — e evita taxas por usuário que aumentam com o tamanho da equipe à medida que seu uso cresce.