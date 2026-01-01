Implante LibreBooking com instalação em um clique.
Sistema de agendamento e reserva de recursos de código aberto para salas, equipamentos e ativos organizacionais compartilhados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LibreBooking
LibreBooking é um fork impulsionado pela comunidade do Booked Scheduler que transforma qualquer navegador em uma central de reservas de autoatendimento para salas, veículos, equipamentos de laboratório, instalações esportivas ou qualquer outro recurso compartilhado. Visualizações de disponibilidade em estilo de calendário, reservas recorrentes, fluxos de trabalho de aprovação e cotas permitem que as organizações substituam planilhas e caixas de entrada compartilhadas por um sistema de reservas estruturado.
Hospedar o LibreBooking em seu próprio VPS mantém os dados de reserva, detalhes de contato dos membros e histórico de uso inteiramente sob seu controle, sem taxas por usuário e sem dependência de calendários SaaS de terceiros. O banco de dados MariaDB incluído persiste cada reserva, grupo e definição de acessório mesmo após reinicializações.
LibreBooking: principais recursos
Reservas de recursos
Reserve salas, equipamentos e ativos compartilhados através de visualizações em estilo de calendário com layouts de dia, semana e mês.
Reservas recorrentes
Agende reservas recorrentes diárias, semanais ou mensais com detecção de conflitos e controles de data final.
Fluxos de trabalho de aprovação
Exija que as reservas sejam aprovadas pelos administradores de recursos antes que entrem em vigor, com notificações por e-mail em cada etapa.
Grupos e permissões
Atribua usuários a grupos, conceda acesso por recurso e aplique cotas de reserva para manter ativos de alta demanda distribuídos de forma justa.
Acessórios e Add-ons
Anexe acessórios com quantidade limitada, como projetores ou microfones, a reservas para que o inventário permaneça sincronizado.
REST API e relatórios
Integre-se com sistemas externos através da REST API e extraia relatórios de utilização para informar o planejamento de capacidade.
Por que executar LibreBooking na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.