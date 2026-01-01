LibreBooking é um fork impulsionado pela comunidade do Booked Scheduler que transforma qualquer navegador em uma central de reservas de autoatendimento para salas, veículos, equipamentos de laboratório, instalações esportivas ou qualquer outro recurso compartilhado. Visualizações de disponibilidade em estilo de calendário, reservas recorrentes, fluxos de trabalho de aprovação e cotas permitem que as organizações substituam planilhas e caixas de entrada compartilhadas por um sistema de reservas estruturado.

Hospedar o LibreBooking em seu próprio VPS mantém os dados de reserva, detalhes de contato dos membros e histórico de uso inteiramente sob seu controle, sem taxas por usuário e sem dependência de calendários SaaS de terceiros. O banco de dados MariaDB incluído persiste cada reserva, grupo e definição de acessório mesmo após reinicializações.