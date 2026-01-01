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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com LibreBooking

LibreBooking é um fork impulsionado pela comunidade do Booked Scheduler que transforma qualquer navegador em uma central de reservas de autoatendimento para salas, veículos, equipamentos de laboratório, instalações esportivas ou qualquer outro recurso compartilhado. Visualizações de disponibilidade em estilo de calendário, reservas recorrentes, fluxos de trabalho de aprovação e cotas permitem que as organizações substituam planilhas e caixas de entrada compartilhadas por um sistema de reservas estruturado.

Hospedar o LibreBooking em seu próprio VPS mantém os dados de reserva, detalhes de contato dos membros e histórico de uso inteiramente sob seu controle, sem taxas por usuário e sem dependência de calendários SaaS de terceiros. O banco de dados MariaDB incluído persiste cada reserva, grupo e definição de acessório mesmo após reinicializações.

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O que você pode criar com {name}

LibreBooking: principais recursos

Reservas de recursos

Reserve salas, equipamentos e ativos compartilhados através de visualizações em estilo de calendário com layouts de dia, semana e mês.

Reservas recorrentes

Agende reservas recorrentes diárias, semanais ou mensais com detecção de conflitos e controles de data final.

Fluxos de trabalho de aprovação

Exija que as reservas sejam aprovadas pelos administradores de recursos antes que entrem em vigor, com notificações por e-mail em cada etapa.

Grupos e permissões

Atribua usuários a grupos, conceda acesso por recurso e aplique cotas de reserva para manter ativos de alta demanda distribuídos de forma justa.

Acessórios e Add-ons

Anexe acessórios com quantidade limitada, como projetores ou microfones, a reservas para que o inventário permaneça sincronizado.

REST API e relatórios

Integre-se com sistemas externos através da REST API e extraia relatórios de utilização para informar o planejamento de capacidade.

Por que executar LibreBooking na Hostinger?

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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