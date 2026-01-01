Deploy WebCord in one click installation.
Privacy-focused Discord client with security enhancements, custom stylesheets, and browser-based access via your VPS.
Escolha um plano VPS para WebCord
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com WebCord
WebCord is a privacy-enhanced Discord client that runs as a containerized browser-accessible application on your VPS via LinuxServer.io. It adds security hardenings, custom CSS stylesheet support, lossless image streaming, and workarounds for Discord client bugs while remaining compliant with Discord's Terms of Service.
Self-hosting WebCord on a VPS gives you a persistent Discord client accessible from any browser without installing Discord on each device. The LinuxServer.io container provides KasmVNC-based desktop streaming for the Electron client, with configurable user, group, and timezone settings.
WebCord: principais recursos
Browser-based access
Access Discord from any browser by connecting to the WebCord container running on your VPS via KasmVNC streaming.
Custom stylesheets
Apply custom CSS themes and stylesheets to the Discord interface without modifying client files directly.
Privacy enhancements
WebCord adds security hardenings that reduce telemetry and tracking compared to the standard Discord client.
Always-on client
The containerized client runs persistently on your VPS, staying logged in and connected without keeping a local machine running.
Por que executar WebCord na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.