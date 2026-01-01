Dataline é uma ferramenta de análise de dados de código aberto e com foco em privacidade que traduz linguagem natural em consultas SQL, permitindo que você explore bancos de dados sem escrever uma única linha de SQL. Conecte arquivos PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ou Excel e faça perguntas em inglês simples para obter resultados instantâneos e visualizações automáticas.

Ao contrário das plataformas de análise em nuvem, hospedar o Dataline em seu próprio VPS mantém dados de negócios sensíveis sob seu controle total. Não há limites de uso, taxas por usuário ou dependência de fornecedor — apenas uma interface de consulta inteligente que funciona com sua chave de API LLM preferida.