Implante o Dataline com um clique.
Ferramenta de chat SQL com IA que permite consultar e visualizar qualquer banco de dados usando linguagem natural.
Escolha um plano VPS para Dataline
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Dataline
Dataline é uma ferramenta de análise de dados de código aberto e com foco em privacidade que traduz linguagem natural em consultas SQL, permitindo que você explore bancos de dados sem escrever uma única linha de SQL. Conecte arquivos PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ou Excel e faça perguntas em inglês simples para obter resultados instantâneos e visualizações automáticas.
Ao contrário das plataformas de análise em nuvem, hospedar o Dataline em seu próprio VPS mantém dados de negócios sensíveis sob seu controle total. Não há limites de uso, taxas por usuário ou dependência de fornecedor — apenas uma interface de consulta inteligente que funciona com sua chave de API LLM preferida.
Dataline: principais recursos
Consultas em linguagem natural
Digite perguntas em inglês simples e o Dataline gera o SQL, o executa e retorna resultados formatados em segundos.
Suporte a múltiplos bancos de dados
Conecte-se a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel e muito mais a partir de uma única interface sem trocar de ferramentas.
Geração automática de gráficos
Peça um gráfico no seu prompt e o Dataline renderiza uma visualização diretamente do resultado da consulta.
Arquitetura que prioriza a privacidade
Todos os dados permanecem no seu próprio servidor, dando a você controle total sobre informações comerciais sensíveis, sem exposição a terceiros.
Histórico de consultas
Salve e revisite consultas e resultados anteriores sem redigitar os prompts, construindo uma biblioteca de análises pessoais ao longo do tempo.
Por que executar Dataline na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.