O RSSHub é a maior rede RSS de código aberto do mundo, suportando mais de 5.000 rotas para plataformas que pararam de oferecer feeds RSS nativos — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub e muitas outras. Com mais de 41.000 estrelas no GitHub e contribuições de mais de 1.300 desenvolvedores, tornou-se a solução ideal para manter a web aberta assinável.

A auto-hospedagem do RSSHub significa que seus hábitos de consumo de conteúdo permanecem privados — todas as solicitações de feed se originam do seu próprio servidor, em vez de instâncias públicas que podem registrar consultas. O cache Redis mantém os feeds acessados com frequência rápidos e reduz a carga nos sites de origem.