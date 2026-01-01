Implante o RSSHub com instalação em um clique.
Gerador de feed RSS de código aberto que torna qualquer site assinável, desde redes sociais até GitHub e além.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com RSSHub
O RSSHub é a maior rede RSS de código aberto do mundo, suportando mais de 5.000 rotas para plataformas que pararam de oferecer feeds RSS nativos — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub e muitas outras. Com mais de 41.000 estrelas no GitHub e contribuições de mais de 1.300 desenvolvedores, tornou-se a solução ideal para manter a web aberta assinável.
A auto-hospedagem do RSSHub significa que seus hábitos de consumo de conteúdo permanecem privados — todas as solicitações de feed se originam do seu próprio servidor, em vez de instâncias públicas que podem registrar consultas. O cache Redis mantém os feeds acessados com frequência rápidos e reduz a carga nos sites de origem.
RSSHub: principais recursos
5.000+ Rotas de Conteúdo
Abrange centenas de plataformas, incluindo mídias sociais, sites de notícias, GitHub, e-commerce e publicações especializadas — se tiver uma página, o RSSHub pode transformá-la em um feed.
Feeds de Redes Sociais
Gerar feeds RSS do Instagram, Twitter, TikTok e YouTube sem criar contas ou conceder a aplicativos de terceiros acesso às suas credenciais.
Cache Redis
A integração Redis integrada oferece respostas rápidas de feed para rotas frequentemente acessadas, enquanto reduz solicitações repetidas para sites de origem.
Navegação com foco em privacidade
Siga qualquer fonte de conteúdo através do seu leitor de feeds sem compartilhar hábitos de leitura com plataformas comerciais ou serviços agregadores.
Integração de Automação
Conecte feeds do RSSHub a n8n, Zapier ou Home Assistant para acionar fluxos de trabalho sempre que um novo conteúdo for publicado em qualquer plataforma compatível.
Por que executar RSSHub na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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