O Open Journal Systems (OJS) é uma plataforma gratuita e de código aberto desenvolvida pelo Public Knowledge Project (PKP) para gerenciar o fluxo de trabalho completo de um periódico acadêmico — desde submissões e revisão por pares até edição, produção e publicação online. É o sistema de gerenciamento de periódicos de acesso aberto mais utilizado no mundo, impulsionando dezenas de milhares de periódicos em universidades, instituições de pesquisa e editoras independentes globalmente.

Hospedar o OJS em seu próprio servidor VPS oferece ao seu periódico total independência de plataformas de publicação comerciais, sem taxas por artigo, sem custos de assinatura e com propriedade total dos seus dados de submissão e arquivo de publicação. A plataforma suporta implantações multiperiódicos, tornando-a adequada para instituições que operam vários títulos a partir de uma única instalação.