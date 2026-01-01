Implante o Open Journal Systems com instalação em um clique.
Plataforma de gerenciamento e publicação de periódicos acadêmicos de código aberto, confiável para milhares de periódicos em todo o mundo.
Escolha um plano VPS para Open Journal Systems
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Open Journal Systems
O Open Journal Systems (OJS) é uma plataforma gratuita e de código aberto desenvolvida pelo Public Knowledge Project (PKP) para gerenciar o fluxo de trabalho completo de um periódico acadêmico — desde submissões e revisão por pares até edição, produção e publicação online. É o sistema de gerenciamento de periódicos de acesso aberto mais utilizado no mundo, impulsionando dezenas de milhares de periódicos em universidades, instituições de pesquisa e editoras independentes globalmente.
Hospedar o OJS em seu próprio servidor VPS oferece ao seu periódico total independência de plataformas de publicação comerciais, sem taxas por artigo, sem custos de assinatura e com propriedade total dos seus dados de submissão e arquivo de publicação. A plataforma suporta implantações multiperiódicos, tornando-a adequada para instituições que operam vários títulos a partir de uma única instalação.
Open Journal Systems: principais recursos
Fluxo de trabalho completo de envio
Gerencie o ciclo de vida editorial completo, desde a submissão do autor, passando pela revisão por pares, edição de texto, diagramação e publicação final, em uma única plataforma.
Gestão de revisão por pares
Atribuir revisores, acompanhar prazos de revisão, enviar lembretes e coletar decisões dos revisores a partir de um painel editorial estruturado.
Publicação de acesso aberto
Publique artigos sob licenças de acesso aberto com integração DOI, suporte ORCID e metadados indexados para descoberta.
Ecossistema de plugins
Estenda o OJS com plugins para estatísticas, métricas de uso, gerenciamento de assinaturas, gateways de pagamento e integrações de serviços de terceiros.
Suporte multilíngue
O OJS vem com traduções para dezenas de idiomas e suporta interfaces e conteúdo de periódicos bilíngues ou multilíngues.
Por que executar Open Journal Systems na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.