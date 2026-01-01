Implante o Mathesar com instalação em um clique.
Interface estilo planilha de código aberto para explorar e editar bancos de dados PostgreSQL sem escrever SQL.
Escolha um plano VPS para Mathesar
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mathesar
Mathesar é uma aplicação web de código aberto que coloca uma interface estilo planilha em cima de qualquer banco de dados PostgreSQL. Em vez de substituir seu banco de dados, ele se conecta diretamente usando funções e permissões nativas do PostgreSQL, para que cada usuário veja exatamente os dados que está autorizado a acessar — sem a necessidade de uma camada de identidade separada.
Hospedar o Mathesar por conta própria mantém seus dados sob seu controle, enquanto oferece aos membros da equipe não técnicos uma maneira de consultar, filtrar e editar registros por meio de uma interface de grade familiar. Os desenvolvedores mantêm acesso total ao esquema subjacente do Postgres, o que significa que o Mathesar funciona em conjunto com suas ferramentas existentes, em vez de substituí-las.
Mathesar: principais recursos
Edição estilo planilha
Navegue, filtre, classifique e edite linhas em qualquer tabela através de uma grade familiar — sem a necessidade de SQL ou cliente de banco de dados.
Construtor de consulta visual
Crie consultas com junções, agregações e filtros através de uma interface de apontar e clicar que se mantém sincronizada com seu esquema Postgres.
Controle de acesso nativo
Mathesar usa funções e permissões reais do PostgreSQL, então o que os usuários podem ver e editar é sempre governado pelas próprias regras de segurança do seu banco de dados.
Importação e exportação de CSV
Faça upload de arquivos CSV ou TSV diretamente em tabelas, ou exporte qualquer visualização para uma planilha para análise offline.
Formulários de dados compartilháveis
Crie formulários de entrada simples que permitam aos colaboradores adicionar linhas a uma tabela sem expor a interface completa do banco de dados.
Por que executar Mathesar na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.