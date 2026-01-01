Mathesar é uma aplicação web de código aberto que coloca uma interface estilo planilha em cima de qualquer banco de dados PostgreSQL. Em vez de substituir seu banco de dados, ele se conecta diretamente usando funções e permissões nativas do PostgreSQL, para que cada usuário veja exatamente os dados que está autorizado a acessar — sem a necessidade de uma camada de identidade separada.

Hospedar o Mathesar por conta própria mantém seus dados sob seu controle, enquanto oferece aos membros da equipe não técnicos uma maneira de consultar, filtrar e editar registros por meio de uma interface de grade familiar. Os desenvolvedores mantêm acesso total ao esquema subjacente do Postgres, o que significa que o Mathesar funciona em conjunto com suas ferramentas existentes, em vez de substituí-las.