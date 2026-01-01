Annif é um kit de ferramentas de código aberto da Biblioteca Nacional da Finlândia que atribui termos de assunto a documentos automaticamente. Ele combina backends lexicais, estatísticos e de aprendizado de máquina, incluindo TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE e modelos de conjunto, para que os catalogadores possam escolher ou empilhar os algoritmos que melhor se adaptam a cada coleção e idioma.

Hospedar o Annif em seu próprio VPS mantém os corpora de treinamento, vocabulários controlados e metadados bibliográficos sob seu controle total, em vez de enviá-los para um serviço de indexação de terceiros. O contêiner expõe uma API REST e uma interface de usuário baseada em navegador para testar projetos, assim, integrar o Annif em pipelines de catalogação existentes ou construir clientes personalizados requer apenas chamadas HTTP.