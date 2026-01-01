Até 70% de desconto no Annif

Implante o Annif com um clique.

Kit de ferramentas multilíngue e automatizado para indexação de assunto para bibliotecas, arquivos, museus e fluxos de trabalho de pesquisa.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$ 29,99 /mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante o Annif com um clique.

Escolha um plano VPS para Annif

66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com Annif

Annif é um kit de ferramentas de código aberto da Biblioteca Nacional da Finlândia que atribui termos de assunto a documentos automaticamente. Ele combina backends lexicais, estatísticos e de aprendizado de máquina, incluindo TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE e modelos de conjunto, para que os catalogadores possam escolher ou empilhar os algoritmos que melhor se adaptam a cada coleção e idioma.

Hospedar o Annif em seu próprio VPS mantém os corpora de treinamento, vocabulários controlados e metadados bibliográficos sob seu controle total, em vez de enviá-los para um serviço de indexação de terceiros. O contêiner expõe uma API REST e uma interface de usuário baseada em navegador para testar projetos, assim, integrar o Annif em pipelines de catalogação existentes ou construir clientes personalizados requer apenas chamadas HTTP.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

Annif: principais recursos

Múltiplos backends de indexação

Escolha entre TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE e stwfsapy, ou combine-os em conjuntos ajustados para cada idioma e coleção.

Suporte multilíngue

Analisadores configuráveis processam finlandês, sueco, inglês, alemão e outras línguas via stemmers Snowball, Voikko e pipelines spaCy.

REST API e UI web

A interface do navegador integrada permite que você experimente projetos, enquanto o endpoint REST documentado pela OpenAPI integra o Annif a ferramentas de catalogação existentes.

Vocabulários controlados

Carregue vocabulários SKOS, TSV ou CSV, como YSO, LCSH ou seu próprio tesauro, para que as sugestões permaneçam alinhadas com os arquivos de autoridade.

CLI para treinamento e avaliação

Gerencie projetos, treine modelos e compare a precisão e o recall com corpora padrão-ouro com uma interface de linha de comando programável.

Por que executar Annif na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Selecionar
Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Execute o Visual Studio Code no seu navegador em qualquer lugar

Selecionar
1Backend

1Backend

Plataforma auto-hospedada para construir aplicativos de IA com microsserviços e microfrontends

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.