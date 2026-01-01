Implante o Annif com um clique.
Kit de ferramentas multilíngue e automatizado para indexação de assunto para bibliotecas, arquivos, museus e fluxos de trabalho de pesquisa.
Escolha um plano VPS para Annif
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Annif
Annif é um kit de ferramentas de código aberto da Biblioteca Nacional da Finlândia que atribui termos de assunto a documentos automaticamente. Ele combina backends lexicais, estatísticos e de aprendizado de máquina, incluindo TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE e modelos de conjunto, para que os catalogadores possam escolher ou empilhar os algoritmos que melhor se adaptam a cada coleção e idioma.
Hospedar o Annif em seu próprio VPS mantém os corpora de treinamento, vocabulários controlados e metadados bibliográficos sob seu controle total, em vez de enviá-los para um serviço de indexação de terceiros. O contêiner expõe uma API REST e uma interface de usuário baseada em navegador para testar projetos, assim, integrar o Annif em pipelines de catalogação existentes ou construir clientes personalizados requer apenas chamadas HTTP.
Annif: principais recursos
Múltiplos backends de indexação
Escolha entre TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE e stwfsapy, ou combine-os em conjuntos ajustados para cada idioma e coleção.
Suporte multilíngue
Analisadores configuráveis processam finlandês, sueco, inglês, alemão e outras línguas via stemmers Snowball, Voikko e pipelines spaCy.
REST API e UI web
A interface do navegador integrada permite que você experimente projetos, enquanto o endpoint REST documentado pela OpenAPI integra o Annif a ferramentas de catalogação existentes.
Vocabulários controlados
Carregue vocabulários SKOS, TSV ou CSV, como YSO, LCSH ou seu próprio tesauro, para que as sugestões permaneçam alinhadas com os arquivos de autoridade.
CLI para treinamento e avaliação
Gerencie projetos, treine modelos e compare a precisão e o recall com corpora padrão-ouro com uma interface de linha de comando programável.
Por que executar Annif na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.