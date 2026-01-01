Implante TrailBase com instalação em um clique.
Alternativa de código aberto ao Firebase com APIs com segurança de tipo, assinaturas em tempo real, autenticação e interface de administração em um único executável.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com TrailBase
O TrailBase é uma alternativa ao Firebase de sub-milissegundos e executável único, construído em Rust, SQLite e Wasmtime. Ele inclui APIs REST e em tempo real com segurança de tipo, autenticação baseada em JWT com provedores OAuth2, um runtime WebAssembly integrado para lógica de servidor personalizada e um painel de administração aprimorado em um único binário — assim, um backend completo é entregue como um único processo, sem a necessidade de operar um banco de dados externo.
Hospedar o TrailBase em seu próprio servidor VPS mantém os registros de usuários, dados de aplicativos e tokens de autenticação sob seu controle total, elimina a precificação BaaS por solicitação e oferece latência previsível graças ao armazenamento local SQLite. SDKs de cliente para TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin e C# facilitam a integração com aplicativos web e mobile.
TrailBase: principais recursos
APIs com tipagem segura
Defina coleções na interface de administração e o TrailBase gera automaticamente endpoints REST com segurança de tipo com JSON Schema, eliminando código CRUD frágil escrito à mão.
Assinaturas em tempo real
APIs em tempo real baseadas em push permitem que os clientes se inscrevam para alterações de registro e permaneçam sincronizados sem a necessidade de polling, ideal para aplicativos colaborativos e com atualização em tempo real.
Ambiente de execução WebAssembly
Execute lógica personalizada do lado do servidor escrita em JavaScript, Rust ou Go como componentes WASM em sandbox, sem a necessidade de reconstruir ou reiniciar o servidor.
Autenticação integrada
Cadastro por e-mail/senha mais provedores OAuth2 como Google e Discord funcionam de forma nativa usando JWT e tokens de atualização — nenhum serviço de identidade separado é necessário.
Painel de administração
Uma interface web integrada permite gerenciar tabelas, navegar por registros, configurar autenticação e inspecionar logs sem escrever SQL ou chamadas REST manualmente.
Binário único no SQLite
Tudo roda a partir de um executável Rust com suporte de SQLite, assim, as implantações permanecem simples e as consultas permanecem rápidas sem um servidor de banco de dados separado.
Por que executar TrailBase na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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