O TrailBase é uma alternativa ao Firebase de sub-milissegundos e executável único, construído em Rust, SQLite e Wasmtime. Ele inclui APIs REST e em tempo real com segurança de tipo, autenticação baseada em JWT com provedores OAuth2, um runtime WebAssembly integrado para lógica de servidor personalizada e um painel de administração aprimorado em um único binário — assim, um backend completo é entregue como um único processo, sem a necessidade de operar um banco de dados externo.

Hospedar o TrailBase em seu próprio servidor VPS mantém os registros de usuários, dados de aplicativos e tokens de autenticação sob seu controle total, elimina a precificação BaaS por solicitação e oferece latência previsível graças ao armazenamento local SQLite. SDKs de cliente para TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin e C# facilitam a integração com aplicativos web e mobile.