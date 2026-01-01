NZBGet é um downloader binário Usenet de alta performance escrito em C++, projetado para máxima taxa de transferência e mínimo uso de CPU e memória. Ele baixa arquivos NZB de servidores Usenet, repara posts incompletos com PAR2, descompacta arquivos RAR e entrega os arquivos finais para scripts de pós-processamento ou aplicações Arr — tudo a partir de uma interface web responsiva que roda em praticamente qualquer hardware.

Hospedar o NZBGet em um VPS mantém seus downloads funcionando 24 horas em uma rede rápida sem ocupar um PC doméstico. Ele se integra naturalmente com Sonarr, Radarr, Lidarr e outras ferramentas de automação que entregam URLs NZB através de sua API REST.