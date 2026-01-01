Implante NZBGet com instalação de um clique.
Eficiente baixador de binários Usenet escrito em C++ com uma interface web polida e um amplo ecossistema de automação.
Escolha um plano VPS para NZBGet
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com NZBGet
NZBGet é um downloader binário Usenet de alta performance escrito em C++, projetado para máxima taxa de transferência e mínimo uso de CPU e memória. Ele baixa arquivos NZB de servidores Usenet, repara posts incompletos com PAR2, descompacta arquivos RAR e entrega os arquivos finais para scripts de pós-processamento ou aplicações Arr — tudo a partir de uma interface web responsiva que roda em praticamente qualquer hardware.
Hospedar o NZBGet em um VPS mantém seus downloads funcionando 24 horas em uma rede rápida sem ocupar um PC doméstico. Ele se integra naturalmente com Sonarr, Radarr, Lidarr e outras ferramentas de automação que entregam URLs NZB através de sua API REST.
NZBGet: principais recursos
Vazão líder do setor
A base de código C++ satura conexões Usenet rápidas com sobrecarga mínima de CPU e memória, deixando espaço para outros serviços no mesmo servidor VPS.
Reparo e descompactação de PAR2
Verificação automática, reparo de posts danificados e extração de RAR/RAR5 para que os downloads concluídos cheguem à sua biblioteca prontos para uso.
API REST pronta para Servarr
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e ferramentas similares entregam NZBs diretamente através da API JSON-RPC bem suportada.
Poderoso pós-processamento
Scripts de hook em cada etapa de download permitem que você acione verificações da biblioteca de mídia, notificações, transcodificação ou qualquer fluxo de trabalho personalizado por categoria.
UI web responsiva
Interface limpa do navegador com gerenciamento de fila, estatísticas por servidor e acesso completo à configuração — funciona perfeitamente em desktop e dispositivos móveis.
Por que executar NZBGet na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.