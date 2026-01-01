Rallly é uma ferramenta de agendamento e enquete em grupo de código aberto e amigável à privacidade, projetada para substituir o Doodle e aplicativos SaaS semelhantes. Organizadores criam uma enquete com opções de data/hora propostas, compartilham um link, e os participantes escolhem os horários que funcionam para eles — nenhuma conta é necessária para os participantes. O painel do organizador então destaca os horários mais populares, facilitando a confirmação do horário final.

Hospedar o Rallly por conta própria no seu VPS mantém os e-mails dos participantes, dados de resposta e tópicos de reunião em uma infraestrutura que você controla, em vez de um serviço de agendamento de terceiros. A plataforma suporta múltiplos fusos horários, opções bloqueadas, branding personalizado e autenticação por link mágico de e-mail para organizadores, e toda a pilha roda em um único contêiner Next.js mais PostgreSQL — pequeno o suficiente para uso pessoal, robusto o suficiente para uma pequena equipe ou clube.