Implante Rallly com instalação em um clique.
Ferramenta de agendamento auto-hospedada para escolher colaborativamente a melhor data e hora entre grupos, equipes e fusos horários.
Escolha um plano VPS para Rallly
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Rallly
Rallly é uma ferramenta de agendamento e enquete em grupo de código aberto e amigável à privacidade, projetada para substituir o Doodle e aplicativos SaaS semelhantes. Organizadores criam uma enquete com opções de data/hora propostas, compartilham um link, e os participantes escolhem os horários que funcionam para eles — nenhuma conta é necessária para os participantes. O painel do organizador então destaca os horários mais populares, facilitando a confirmação do horário final.
Hospedar o Rallly por conta própria no seu VPS mantém os e-mails dos participantes, dados de resposta e tópicos de reunião em uma infraestrutura que você controla, em vez de um serviço de agendamento de terceiros. A plataforma suporta múltiplos fusos horários, opções bloqueadas, branding personalizado e autenticação por link mágico de e-mail para organizadores, e toda a pilha roda em um único contêiner Next.js mais PostgreSQL — pequeno o suficiente para uso pessoal, robusto o suficiente para uma pequena equipe ou clube.
Rallly: principais recursos
Enquetes de datas em grupo
Proponha múltiplas opções de data e hora, colete a disponibilidade dos convidados e apresente o melhor horário — enquetes no estilo Doodle sem taxas por enquete.
Reconhecimento de fuso horário
Exiba todas as opções automaticamente no fuso horário local de cada respondente para que equipes distribuídas escolham horários sem cálculo mental.
Respostas sem conta
Convidados votam com um nome e e-mail opcional — sem cadastro, sem senha, sem atrito — enquanto os organizadores mantêm contas para gerenciar enquetes.
Login com link mágico
Organizadores fazem login via links mágicos enviados por e-mail em vez de senhas, mantendo a superfície de credenciais reduzida sem sacrificar a conveniência.
Opções bloqueadas e ocultas
Bloqueie uma opção escolhida para congelar as respostas, ou oculte as opções depois que a votação for encerrada — útil para confirmar a escolha final sem mais alterações.
Personalização da marca
Defina o nome do seu site, logotipo e tema para que as enquetes pareçam parte da sua organização, em vez de uma landing page SaaS genérica.
Por que executar Rallly na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.