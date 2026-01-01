Implante Hugo com instalação em um clique.
O gerador de sites estáticos mais rápido do mundo para construir sites de documentação, blogs e portfólios.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Hugo
Hugo é o gerador de sites estáticos mais rápido do mundo, escrito em Go e capaz de construir sites completos em milissegundos. Ele alimenta portais de documentação, sites de marketing, blogs pessoais e propriedades web corporativas para equipes que vão desde desenvolvedores individuais até grandes organizações como Kubernetes, Netlify e Let's Encrypt.
Hospedar o Hugo em seu próprio VPS oferece um ambiente de desenvolvimento persistente acessível de qualquer lugar — ideal para equipes distribuídas, pipelines de build automatizados e ambientes de staging. A estrutura do seu site, a configuração do tema e o conteúdo estão sempre disponíveis via SSH sem depender de nenhum serviço de hospedagem de terceiros.
Hugo: principais recursos
Tempos de Construção em Milissegundos
Hugo constrói até mesmo sites grandes com milhares de páginas em menos de um segundo, dramaticamente mais rápido do que geradores baseados em JavaScript.
Zero Dependências
Hugo é distribuído como um único binário, sem dependências de tempo de execução, eliminando conflitos de versão e simplificando os pipelines de implantação.
Pipeline de Ativos integrado
Processamento nativo de imagens, empacotamento de JavaScript, compilação de Sass e suporte a TailwindCSS sem ferramentas de build adicionais.
Servidor de recarregamento ao vivo
O servidor de desenvolvimento incorporado reflete as alterações de conteúdo e design instantaneamente, acelerando a iteração durante o desenvolvimento do site.
Suporte multilíngue
i18n nativo com conteúdo, URLs e menus por idioma torna a criação de sites multilíngues simples, sem plugins.
Por que executar Hugo na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.