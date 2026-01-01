Hugo é o gerador de sites estáticos mais rápido do mundo, escrito em Go e capaz de construir sites completos em milissegundos. Ele alimenta portais de documentação, sites de marketing, blogs pessoais e propriedades web corporativas para equipes que vão desde desenvolvedores individuais até grandes organizações como Kubernetes, Netlify e Let's Encrypt.

Hospedar o Hugo em seu próprio VPS oferece um ambiente de desenvolvimento persistente acessível de qualquer lugar — ideal para equipes distribuídas, pipelines de build automatizados e ambientes de staging. A estrutura do seu site, a configuração do tema e o conteúdo estão sempre disponíveis via SSH sem depender de nenhum serviço de hospedagem de terceiros.