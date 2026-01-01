O FileGator é um gerenciador de arquivos de código aberto e auto-hospedado que oferece uma interface web limpa para carregar, baixar, organizar e compartilhar arquivos no seu servidor. Construído em uma arquitetura de arquivo plano, sem dependência de banco de dados, ele funciona como um único serviço leve com contas de usuário e permissões armazenadas em um arquivo JSON simples. O acesso baseado em função permite criar contas de administrador, usuário e convidado — cada uma com permissões configuráveis para ler, escrever, carregar, baixar, renomear, excluir e arquivar arquivos.

Auto-hospedar o FileGator no seu VPS mantém todos os arquivos em uma infraestrutura que você controla, sem cotas de armazenamento, sem taxas de assinatura e sem acesso de terceiros aos seus dados. Ele funciona com recursos mínimos, tornando-o fácil de implantar junto com outros serviços, sem dedicar um servidor completo ao gerenciamento de arquivos.