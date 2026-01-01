Implante o FileGator com instalação em um clique.
Gerenciador de arquivos multi-usuário auto-hospedado com permissões baseadas em função, suporte a arquivos e pré-visualização de mídia — sem necessidade de banco de dados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FileGator
O FileGator é um gerenciador de arquivos de código aberto e auto-hospedado que oferece uma interface web limpa para carregar, baixar, organizar e compartilhar arquivos no seu servidor. Construído em uma arquitetura de arquivo plano, sem dependência de banco de dados, ele funciona como um único serviço leve com contas de usuário e permissões armazenadas em um arquivo JSON simples. O acesso baseado em função permite criar contas de administrador, usuário e convidado — cada uma com permissões configuráveis para ler, escrever, carregar, baixar, renomear, excluir e arquivar arquivos.
Auto-hospedar o FileGator no seu VPS mantém todos os arquivos em uma infraestrutura que você controla, sem cotas de armazenamento, sem taxas de assinatura e sem acesso de terceiros aos seus dados. Ele funciona com recursos mínimos, tornando-o fácil de implantar junto com outros serviços, sem dedicar um servidor completo ao gerenciamento de arquivos.
FileGator: principais recursos
Permissões multiusuário
Crie contas de administrador, usuário e convidado com permissões independentes por operação — controlando quem pode ler, fazer upload, baixar, renomear, excluir e arquivar arquivos separadamente.
Não precisa de banco de dados
Todas as contas de usuário e configuração são armazenadas em arquivos JSON planos, eliminando a necessidade de banco de dados e mantendo a implantação simples e portátil.
Gerenciamento de arquivos
Crie e extraia arquivos ZIP pelo navegador sem SSH ou ferramentas de linha de comando, tornando as transferências de arquivos em massa e backups simples.
Links de compartilhamento públicos
Gere links de download públicos para arquivos ou pastas para que destinatários externos possam acessar conteúdo específico sem precisar de uma conta no servidor.
Prévia de mídia
Visualize imagens, vídeos, áudios e arquivos de texto diretamente no navegador — não é necessário fazer download para confirmar o arquivo correto antes de compartilhar.
Por que executar FileGator na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento anônimo e seguro, sem dependência de banco de dados