Implante Remmina com um clique.
Cliente de desktop remoto multiprotocolo com suporte a RDP, VNC, SSH e SPICE, acessível de qualquer navegador.
Escolha um plano VPS para Remmina
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Remmina
Remmina é um cliente de desktop remoto rico em recursos que suporta os protocolos RDP, VNC, SSH e SPICE em um único aplicativo, entregue através de uma interface baseada em navegador. Ao conteinerizar o Remmina em um VPS, você obtém acesso a servidores Windows, desktops Linux e máquinas virtuais de qualquer dispositivo — laptops gerenciados, tablets ou computadores públicos — sem instalar clientes nativos ou configurar software por dispositivo.
Centralizar o Remmina em um VPS cria um jump host seguro onde perfis de conexão e credenciais são armazenados em infraestrutura controlada, em vez de espalhados por dispositivos de endpoint. As equipes se beneficiam de acesso compartilhado e consistentemente configurado a todos os sistemas remotos, e novos membros podem se conectar a cada servidor necessário imediatamente, sem configuração individual.
Remmina: principais recursos
Acesso Multi-Protocolo
Conecte-se via RDP, VNC, SSH ou SPICE a partir da mesma interface, abrangendo servidores Windows, desktops Linux e máquinas virtuais KVM em um só lugar.
Interface baseada em navegador
Acesse sistemas remotos de qualquer dispositivo com um navegador — sem a necessidade de instalação de cliente nativo em notebooks gerenciados, tablets ou estações de trabalho compartilhadas.
Perfis de Conexão Salvos
Armazene detalhes de conexão e credenciais para cada sistema remoto para que as equipes possam se conectar instantaneamente sem reinserir nomes de host e dados de autenticação.
Área de transferência e transferência de arquivos
Compartilhe o conteúdo da área de transferência e transfira arquivos entre sua sessão local e sistemas remotos por meio de protocolos compatíveis para fluxos de trabalho contínuos entre máquinas.
Armazenamento de Credenciais Centralizado
Mantenha as senhas de acesso remoto em uma infraestrutura VPS segura, em vez de em dispositivos de endpoint que possam ser perdidos, roubados ou comprometidos.
Por que executar Remmina na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Atlas CMMS
CMMS auto-hospedado para ordens de serviço, manutenção preventiva e rastreamento de ativos
BunkerM
Broker Mosquitto MQTT tudo em um com interface web, editor de ACL e monitoramento em tempo real