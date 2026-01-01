Remmina é um cliente de desktop remoto rico em recursos que suporta os protocolos RDP, VNC, SSH e SPICE em um único aplicativo, entregue através de uma interface baseada em navegador. Ao conteinerizar o Remmina em um VPS, você obtém acesso a servidores Windows, desktops Linux e máquinas virtuais de qualquer dispositivo — laptops gerenciados, tablets ou computadores públicos — sem instalar clientes nativos ou configurar software por dispositivo.

Centralizar o Remmina em um VPS cria um jump host seguro onde perfis de conexão e credenciais são armazenados em infraestrutura controlada, em vez de espalhados por dispositivos de endpoint. As equipes se beneficiam de acesso compartilhado e consistentemente configurado a todos os sistemas remotos, e novos membros podem se conectar a cada servidor necessário imediatamente, sem configuração individual.