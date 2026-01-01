draw.io (diagrams.net) é uma ferramenta de diagramação gratuita e de código aberto, confiada por milhões de engenheiros, arquitetos e analistas de negócios. Ela suporta uma ampla gama de tipos de diagramas — fluxogramas, diagramas de classe UML, diagramas de entidade-relacionamento, mapas de rede e infraestrutura, fluxos de trabalho BPMN e muito mais — tudo a partir de um editor refinado baseado em navegador.

Hospedar o draw.io em seu próprio VPS significa que todos os dados do diagrama permanecem dentro da sua infraestrutura. Nenhum arquivo é enviado para servidores externos, tornando-o a escolha padrão para equipes em setores regulamentados ou com requisitos rigorosos de residência de dados. A imagem Docker é sem estado e leve, sem dependências de banco de dados.