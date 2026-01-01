Implante o draw.io com instalação de um clique.
Aplicativo de diagramação gratuito e de código aberto para criar fluxogramas, diagramas de rede, UML e visualizações de arquitetura — totalmente auto-hospedado.
Escolha um plano VPS para draw.io
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com draw.io
draw.io (diagrams.net) é uma ferramenta de diagramação gratuita e de código aberto, confiada por milhões de engenheiros, arquitetos e analistas de negócios. Ela suporta uma ampla gama de tipos de diagramas — fluxogramas, diagramas de classe UML, diagramas de entidade-relacionamento, mapas de rede e infraestrutura, fluxos de trabalho BPMN e muito mais — tudo a partir de um editor refinado baseado em navegador.
Hospedar o draw.io em seu próprio VPS significa que todos os dados do diagrama permanecem dentro da sua infraestrutura. Nenhum arquivo é enviado para servidores externos, tornando-o a escolha padrão para equipes em setores regulamentados ou com requisitos rigorosos de residência de dados. A imagem Docker é sem estado e leve, sem dependências de banco de dados.
draw.io: principais recursos
Zero dependências externas
draw.io executa como um único contêiner sem estado, sem a necessidade de um banco de dados — os dados do diagrama nunca saem do seu servidor.
Amplo suporte a diagramas
Crie fluxogramas, UML, diagramas ER, mapas de rede, fluxos de trabalho BPMN e wireframes a partir de um editor unificado.
Integrações de armazenamento Cloud
Conecte-se ao Google Drive, Microsoft OneDrive e GitLab para armazenar e versionar diagramas junto com seus arquivos existentes.
Exportação do lado do servidor
Exporte diagramas para os formatos PDF, PNG, SVG e Visio (.vsdx) diretamente no servidor, sem processamento do lado do cliente.
Editor com capacidade offline
Funciona totalmente offline ao adicionar
?offline=1 à URL — ideal para ambientes isolados ou restritos.
Por que executar draw.io na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.