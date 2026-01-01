Implante ZincSearch com instalação em um clique.
Mecanismo de busca de código aberto e leve, desenvolvido em Go, que oferece busca de texto completo com uma fração do uso de recursos do Elasticsearch.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ZincSearch
O ZincSearch é um mecanismo de busca de código aberto escrito em Go que serve como uma alternativa leve ao Elasticsearch, projetado para equipes que precisam de pesquisa em texto completo rápida sem operar um cluster baseado em JVM. Ele é distribuído como um único binário, funciona confortavelmente com menos de 1GB de RAM, expõe uma API de ingestão compatível com Elasticsearch e inclui uma interface web Vue integrada para indexar dados e executar consultas.
Hospedar o ZincSearch em seu próprio servidor VPS mantém os dados de log, índices de documentos e análise de busca sob seu controle, evitando o custo e a sobrecarga operacional do Elasticsearch gerenciado ou de plataformas de busca hospedadas — e o design sem esquema significa que você pode começar a indexar documentos JSON em minutos após a implantação.
ZincSearch: principais recursos
Pegada de binário único
Funciona com menos de 1GB de RAM sem JVM, sem ajuste de Lucene e sem bootstrap de cluster — ideal para planos de VPS menores.
API compatível com Elasticsearch
Suporte direto para a API de ingestão do Elasticsearch permite que remetentes de log e clientes existentes enviem documentos sem alterações no código.
Interface web integrada
Interface baseada em Vue para gerenciar índices, executar consultas de busca e explorar documentos vem pronta para uso.
Indexação sem esquema
Indexe documentos JSON diretamente com detecção automática de campo — sem a necessidade de definições de mapeamento antecipadas.
Autenticação integrada
A autenticação baseada em token está incluída e ativada por padrão, sem nenhum plugin de segurança separado para configurar.
Agregações e facetas
Consultas de agregação padrão alimentam dashboards, análise de logs e experiências de busca filtrada em milhões de documentos.
Por que executar ZincSearch na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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