O ZincSearch é um mecanismo de busca de código aberto escrito em Go que serve como uma alternativa leve ao Elasticsearch, projetado para equipes que precisam de pesquisa em texto completo rápida sem operar um cluster baseado em JVM. Ele é distribuído como um único binário, funciona confortavelmente com menos de 1GB de RAM, expõe uma API de ingestão compatível com Elasticsearch e inclui uma interface web Vue integrada para indexar dados e executar consultas.

Hospedar o ZincSearch em seu próprio servidor VPS mantém os dados de log, índices de documentos e análise de busca sob seu controle, evitando o custo e a sobrecarga operacional do Elasticsearch gerenciado ou de plataformas de busca hospedadas — e o design sem esquema significa que você pode começar a indexar documentos JSON em minutos após a implantação.