Foxel é uma plataforma de armazenamento em nuvem privada de código aberto que unifica arquivos em discos locais, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox e outros backends por trás de uma única interface web. Sua característica de destaque é a pesquisa semântica com IA, que permite encontrar fotos, vídeos e documentos por descrições em linguagem natural, em vez de nomes de arquivos.

Hospedar o Foxel por conta própria mantém sua biblioteca de mídia pessoal, arquivos de trabalho e arquivos de equipe compartilhados em uma infraestrutura que você controla totalmente — sem taxas por usuário, sem bloqueio proprietário e sem terceiros escaneando seus dados para construir embeddings. Controle de acesso baseado em função, links de compartilhamento assinados e mapeamentos de protocolo via S3 API e WebDAV o tornam adequado tanto para indivíduos quanto para pequenas equipes.