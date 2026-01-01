Implante Foxel com instalação em um clique.
Armazenamento em nuvem privado auto-hospedado com pesquisa semântica com IA em fotos, vídeos e documentos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Foxel
Foxel é uma plataforma de armazenamento em nuvem privada de código aberto que unifica arquivos em discos locais, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox e outros backends por trás de uma única interface web. Sua característica de destaque é a pesquisa semântica com IA, que permite encontrar fotos, vídeos e documentos por descrições em linguagem natural, em vez de nomes de arquivos.
Hospedar o Foxel por conta própria mantém sua biblioteca de mídia pessoal, arquivos de trabalho e arquivos de equipe compartilhados em uma infraestrutura que você controla totalmente — sem taxas por usuário, sem bloqueio proprietário e sem terceiros escaneando seus dados para construir embeddings. Controle de acesso baseado em função, links de compartilhamento assinados e mapeamentos de protocolo via S3 API e WebDAV o tornam adequado tanto para indivíduos quanto para pequenas equipes.
Foxel: principais recursos
Pesquisa semântica com IA
Encontre fotos e documentos descrevendo-os em linguagem simples usando modelos de embedding configuráveis e bancos de dados vetoriais Milvus ou Qdrant.
Back-ends de armazenamento unificado
Conecte discos locais, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox e mais por trás de uma única interface de navegação com adaptadores plugáveis.
Controle de acesso baseado em função
Defina funções personalizadas com permissões de leitura, escrita, exclusão e compartilhamento baseadas em caminho, usando curingas, regex e regras ordenadas por prioridade.
Pré-visualização de arquivo integrada
Transmita imagens, vídeos, PDFs, documentos do Office, texto e código-fonte diretamente no navegador sem baixar o arquivo original.
Mapeamentos de protocolo
Exponha seu armazenamento através de endpoints compatíveis com S3, montagens WebDAV e links diretos assinados para scripts, aplicativos e gerenciadores de arquivos do sistema operacional.
Plugin e agente de IA
Amplie a plataforma com plugins baseados em manifesto e um agente de IA integrado que realiza operações de arquivo e tarefas de automação.
Por que executar Foxel na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.