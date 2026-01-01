Implante ESPHome com instalação em um clique.
Sistema de gerenciamento de firmware baseado em YAML para microcontroladores ESP8266 e ESP32 com um painel web e atualizações sem fio.
Escolha um plano VPS para ESPHome
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ESPHome
ESPHome é um sistema de código aberto que transforma microcontroladores ESP8266 e ESP32 em dispositivos de casa inteligente usando arquivos de configuração YAML simples. Nenhuma programação C++ é necessária — defina sensores, interruptores e displays em YAML, e o ESPHome compila e grava firmware otimizado automaticamente. Ele se integra nativamente com o Home Assistant e suporta MQTT para compatibilidade com qualquer plataforma de automação.
Executar o ESPHome em um VPS oferece gerenciamento de dispositivos sempre ativo e compilação remota de firmware acessível de qualquer lugar. Suas configurações de dispositivos são armazenadas e com backup centralizados, e as atualizações over-the-air podem ser acionadas sem estar na rede local onde os dispositivos físicos residem.
ESPHome: principais recursos
Configuração YAML
Defina o comportamento do dispositivo ESP em arquivos YAML simples com validação automática — sem necessidade de conhecimento de C++ ou configuração de IDE.
Atualizações Over-the-Air
Envie atualizações de firmware sem fio para todos os seus dispositivos ESP sem acesso físico, facilitando a manutenção de grandes implementações.
Integração com Home Assistant
A integração nativa de API com o Home Assistant permite a descoberta instantânea de dispositivos e controle local com latência zero, sem dependência da nuvem.
Mais de 500 Componentes
O suporte para centenas de sensores, displays, controladores de LED e atuadores significa que quase qualquer hardware pode ser integrado pronto para uso.
Registro em Tempo Real
Transmita logs de dispositivos em tempo real diretamente no painel web para solução de problemas rápida e monitoramento de leituras de sensores durante o desenvolvimento.
Por que executar ESPHome na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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