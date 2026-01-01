ESPHome é um sistema de código aberto que transforma microcontroladores ESP8266 e ESP32 em dispositivos de casa inteligente usando arquivos de configuração YAML simples. Nenhuma programação C++ é necessária — defina sensores, interruptores e displays em YAML, e o ESPHome compila e grava firmware otimizado automaticamente. Ele se integra nativamente com o Home Assistant e suporta MQTT para compatibilidade com qualquer plataforma de automação.

Executar o ESPHome em um VPS oferece gerenciamento de dispositivos sempre ativo e compilação remota de firmware acessível de qualquer lugar. Suas configurações de dispositivos são armazenadas e com backup centralizados, e as atualizações over-the-air podem ser acionadas sem estar na rede local onde os dispositivos físicos residem.