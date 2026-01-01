Fusio é uma plataforma de gerenciamento de API de código aberto e autogerenciada que atua tanto como um gateway de API quanto como um construtor de backend. Ele permite expor tabelas de banco de dados, microsserviços ou lógica personalizada como APIs REST sem escrever código boilerplate — com suporte para MySQL, PostgreSQL, MongoDB e muito mais. Um portal de desenvolvedor integrado oferece aos desenvolvedores externos acesso de autoatendimento, gerenciamento de chaves de API e documentação OpenAPI em tempo real, enquanto planos de assinatura e limitação de taxa tornam simples monetizar suas APIs.

Com suporte nativo para Model Context Protocol (MCP), o Fusio também pode servir como um hub de integração para agentes de IA, conectando seus dados e serviços diretamente em fluxos de trabalho de LLM. A auto-hospedagem em seu VPS mantém todo o tráfego de API e a lógica de negócios sob seu controle.