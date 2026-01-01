Implante o Fusio com instalação em um clique.
Plataforma de gerenciamento de API de código aberto para construir, operar e monetizar APIs com um portal de desenvolvedor visual.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Fusio
Fusio é uma plataforma de gerenciamento de API de código aberto e autogerenciada que atua tanto como um gateway de API quanto como um construtor de backend. Ele permite expor tabelas de banco de dados, microsserviços ou lógica personalizada como APIs REST sem escrever código boilerplate — com suporte para MySQL, PostgreSQL, MongoDB e muito mais. Um portal de desenvolvedor integrado oferece aos desenvolvedores externos acesso de autoatendimento, gerenciamento de chaves de API e documentação OpenAPI em tempo real, enquanto planos de assinatura e limitação de taxa tornam simples monetizar suas APIs.
Com suporte nativo para Model Context Protocol (MCP), o Fusio também pode servir como um hub de integração para agentes de IA, conectando seus dados e serviços diretamente em fluxos de trabalho de LLM. A auto-hospedagem em seu VPS mantém todo o tráfego de API e a lógica de negócios sob seu controle.
Fusio: principais recursos
Banco de Dados para API
Exponha MySQL, PostgreSQL, MongoDB e outras fontes de dados como APIs REST governadas sem escrever código boilerplate.
Portal do Desenvolvedor
Forneça aos desenvolvedores externos acesso à API de autoatendimento, gerenciamento de chaves e documentação OpenAPI em tempo real em um portal de marca.
Monetização de API
Crie planos de assinatura e níveis de limitação de taxa para cobrar pelo uso da API com cotas configuráveis e integração de faturamento.
Integração MCP
Conecte suas APIs diretamente nos fluxos de trabalho de agentes de IA através do suporte nativo ao Model Context Protocol para integração de ferramentas LLM.
Geração de SDK
Gerar automaticamente SDKs de cliente para todas as principais linguagens de programação para acelerar as integrações de API de terceiros.
Por que executar Fusio na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.