Implante Plex com instalação de um clique.
O servidor de mídia auto-hospedado mais popular do mundo para streaming de filmes, séries de TV, músicas e fotos para qualquer dispositivo.
Escolha um plano VPS para Plex
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Plex
Plex transforma sua coleção de mídia pessoal em um serviço de streaming sofisticado que rivaliza com Netflix ou Spotify. Ele busca automaticamente pôsteres, descrições, detalhes do elenco e classificações para seus filmes, programas de TV e músicas — transformando arquivos brutos em uma biblioteca lindamente organizada e acessível de qualquer dispositivo ou local.
Hospedar o Plex em seu próprio VPS oferece disponibilidade 24 horas sem depender do uptime da internet doméstica, CPU dedicada para transcodificação suave de múltiplos streams simultâneos e largura de banda de upload de nível empresarial para que o acesso remoto nunca trave — mesmo em conteúdo 4K.
Plex: principais recursos
Suporte Universal a Dispositivos
Aplicativos nativos para iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, smart TVs, consoles de jogos e navegadores web garantem que sua biblioteca seja acessível de todas as telas que você possui.
Metadados Automáticos
Plex busca automaticamente capas de pôsteres, avaliações, informações do elenco e descrições do TMDb, TVDb e MusicBrainz, transformando arquivos brutos em uma coleção catalogada profissionalmente.
Transcodificação de Hardware
A aceleração Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC e AMD AMF converte vídeo em tempo real para que qualquer dispositivo possa reproduzir qualquer formato sem travamentos ou perda de qualidade.
TV Ao Vivo e DVR
Emparelhe o Plex com um sintonizador compatível para gravar transmissões over-the-air, criando um DVR pessoal que substitui a TV a cabo por canais locais gratuitos e visualização com mudança de horário.
Contas de Usuário Gerenciadas
Crie perfis separados para cada membro da família com histórico de exibição individual, controles parentais e filtros de classificação de conteúdo — tudo gerenciado a partir de um único painel de administração.
Por que executar Plex na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.