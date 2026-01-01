Plex transforma sua coleção de mídia pessoal em um serviço de streaming sofisticado que rivaliza com Netflix ou Spotify. Ele busca automaticamente pôsteres, descrições, detalhes do elenco e classificações para seus filmes, programas de TV e músicas — transformando arquivos brutos em uma biblioteca lindamente organizada e acessível de qualquer dispositivo ou local.

Hospedar o Plex em seu próprio VPS oferece disponibilidade 24 horas sem depender do uptime da internet doméstica, CPU dedicada para transcodificação suave de múltiplos streams simultâneos e largura de banda de upload de nível empresarial para que o acesso remoto nunca trave — mesmo em conteúdo 4K.