Implante pycsw com instalação em um clique.
Servidor de catálogo certificado pela OGC que publica e descobre metadados geoespaciais por meio de padrões abertos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com pycsw
pycsw é um servidor de código aberto OGC Catalogue Service for the Web (CSW) escrito em Python e usado por infraestruturas nacionais de dados espaciais, instituições de pesquisa e geoportais para publicar metadados geoespaciais. É uma Implementação de Referência OGC, totalmente em conformidade com CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH e SRU, permitindo que outros catálogos e clientes interoperem sem adaptadores personalizados.
Hospedar o pycsw no seu VPS oferece a você total propriedade do índice de metadados que suporta seu portal de dados espaciais, sem depender de um serviço de catálogo de terceiros. O template vem pré-configurado com um repositório SQLite para inícios rápidos e pode ser reconfigurado para implantações em escala com PostgreSQL ou PostGIS.
pycsw: principais recursos
servidor certificado OGC
Execute uma Implementação de Referência OGC em conformidade com CSW 2.0.2, CSW 3.0 e OGC API - Records pronta para uso.
Múltiplas APIs de catálogo
Exponha o mesmo repositório de metadados através de CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH e SRU para ampla compatibilidade com clientes.
Suporte INSPIRE e ISO
Publique registros ISO 19115 / 19139 e ative o perfil INSPIRE para atender aos requisitos da diretiva europeia de dados espaciais.
Pesquisa federada
Configure a pesquisa distribuída em catálogos CSW remotos para que uma única consulta alcance seus registros e pares federados de uma só vez.
Repositórios flexíveis
Comece com o armazenamento SQLite integrado e alterne para PostgreSQL, PostGIS ou outros backends compatíveis à medida que seu volume de registros cresce.
Ecossistema Python
Estenda o comportamento através de plugins pycsw e integre com o ecossistema geopython mais amplo, incluindo pygeoapi, OWSLib e GeoNode.
Por que executar pycsw na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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