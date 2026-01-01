O Checkmk é uma plataforma abrangente de monitoramento de infraestrutura e aplicações que combina plugins compatíveis com Nagios com uma interface web moderna, descoberta automática de serviços e painéis integrados. A Community Edition (anteriormente Raw Edition) é totalmente de código aberto e inclui o motor de monitoramento completo, receptores de agentes, roteamento de notificações e recursos de relatórios usados por dezenas de milhares de organizações para monitorar servidores, switches, hosts de virtualização e cargas de trabalho em nuvem a partir de um único painel.

Hospedar o Checkmk em seu VPS mantém todas as credenciais, nomes de host e métricas dentro de sua própria infraestrutura. A descoberta automática verifica os hosts no primeiro registro e propõe as verificações de serviço corretas para o sistema operacional e software encontrados, reduzindo drasticamente o tempo de configuração em comparação com a configuração manual de cada métrica.