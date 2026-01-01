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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Checkmk

O Checkmk é uma plataforma abrangente de monitoramento de infraestrutura e aplicações que combina plugins compatíveis com Nagios com uma interface web moderna, descoberta automática de serviços e painéis integrados. A Community Edition (anteriormente Raw Edition) é totalmente de código aberto e inclui o motor de monitoramento completo, receptores de agentes, roteamento de notificações e recursos de relatórios usados por dezenas de milhares de organizações para monitorar servidores, switches, hosts de virtualização e cargas de trabalho em nuvem a partir de um único painel.

Hospedar o Checkmk em seu VPS mantém todas as credenciais, nomes de host e métricas dentro de sua própria infraestrutura. A descoberta automática verifica os hosts no primeiro registro e propõe as verificações de serviço corretas para o sistema operacional e software encontrados, reduzindo drasticamente o tempo de configuração em comparação com a configuração manual de cada métrica.

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O que você pode criar com {name}

Checkmk: principais recursos

Descoberta automática de serviços

Adicione um host e o Checkmk o inspeciona em busca de SO, serviços, sistemas de arquivos, interfaces de rede e software, propondo as verificações de monitoramento corretas automaticamente.

Verificações com agente e sem agente

Monitore servidores através de agentes leves no Linux, Windows e Unix, ou use SNMP, IPMI, APIs REST e dezenas de integrações para switches, hypervisors e serviços de nuvem.

Painéis e relatórios

As visualizações pré-construídas cobrem a visão geral do host, estado do problema, gráficos de desempenho e relatórios de SLA, com um editor gráfico para painéis personalizados e notificações.

Alertas inteligentes

Roteamento de notificações com regras de escalonamento, horários de silêncio com reconhecimento de janela de tempo, entrega multicanal e modelos personalizáveis por grupo de host e equipe.

Monitoramento distribuído

Escale para múltiplos sites com administração centralizada, servidores satélites remotos e replicação de configuração sincronizada entre regiões geográficas.

Por que executar Checkmk na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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