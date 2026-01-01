Implante o Checkmk com um clique.
Monitoramento abrangente de infraestrutura com descoberta automática, verificações sem agente, painéis e alertas para servidores, redes e cargas de trabalho na nuvem.
Escolha um plano VPS para Checkmk
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Checkmk
O Checkmk é uma plataforma abrangente de monitoramento de infraestrutura e aplicações que combina plugins compatíveis com Nagios com uma interface web moderna, descoberta automática de serviços e painéis integrados. A Community Edition (anteriormente Raw Edition) é totalmente de código aberto e inclui o motor de monitoramento completo, receptores de agentes, roteamento de notificações e recursos de relatórios usados por dezenas de milhares de organizações para monitorar servidores, switches, hosts de virtualização e cargas de trabalho em nuvem a partir de um único painel.
Hospedar o Checkmk em seu VPS mantém todas as credenciais, nomes de host e métricas dentro de sua própria infraestrutura. A descoberta automática verifica os hosts no primeiro registro e propõe as verificações de serviço corretas para o sistema operacional e software encontrados, reduzindo drasticamente o tempo de configuração em comparação com a configuração manual de cada métrica.
Checkmk: principais recursos
Descoberta automática de serviços
Adicione um host e o Checkmk o inspeciona em busca de SO, serviços, sistemas de arquivos, interfaces de rede e software, propondo as verificações de monitoramento corretas automaticamente.
Verificações com agente e sem agente
Monitore servidores através de agentes leves no Linux, Windows e Unix, ou use SNMP, IPMI, APIs REST e dezenas de integrações para switches, hypervisors e serviços de nuvem.
Painéis e relatórios
As visualizações pré-construídas cobrem a visão geral do host, estado do problema, gráficos de desempenho e relatórios de SLA, com um editor gráfico para painéis personalizados e notificações.
Alertas inteligentes
Roteamento de notificações com regras de escalonamento, horários de silêncio com reconhecimento de janela de tempo, entrega multicanal e modelos personalizáveis por grupo de host e equipe.
Monitoramento distribuído
Escale para múltiplos sites com administração centralizada, servidores satélites remotos e replicação de configuração sincronizada entre regiões geográficas.
Por que executar Checkmk na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.