Implante Nightlio com um clique.
Rastreador de humor e diário pessoal auto-hospedado com foco na privacidade — uma alternativa de código aberto ao Daylio para o seu servidor VPS.
Escolha um plano VPS para Nightlio
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Nightlio
Nightlio é um aplicativo de registro de humor e diário auto-hospedado, construído como uma alternativa gratuita e que prioriza a privacidade a aplicativos de assinatura como o Daylio. Registre humores em uma escala de cinco pontos, anexe entradas de diário formatadas em Markdown, marque entradas com grupos personalizáveis e revise padrões através de visualizações de calendário, contadores de sequência e estatísticas agregadas — tudo a partir de uma interface web responsiva que funciona em navegadores de desktop e mobile.
Executar o Nightlio em seu próprio VPS mantém cada registro de humor e nota de diário em um banco de dados SQLite local sob seu controle, sem publicidade, sem telemetria e sem o risco de paywalls aparecerem entre você e seus próprios dados.
Nightlio: principais recursos
Monitoramento diário de humor
Registre seu humor em uma escala de cinco pontos com um único toque e observe padrões surgirem ao longo de dias, semanas e meses.
Diário em Markdown
Anexe notas Markdown ricas a cada entrada com cabeçalhos, listas e links para uma reflexão rica em contexto.
Grupos de tags personalizados
Crie suas próprias categorias, como sono, produtividade ou social, e marque as entradas para descobrir o que influencia seu humor.
Calendário e sequências
Navegue pelo histórico de humor em uma visualização de calendário e mantenha-se motivado com o acompanhamento de sequência de diário integrado.
Analytics reveladores
Analise o humor médio ao longo do tempo, gráficos de distribuição de humor e conquistas gamificadas que recompensam o registro consistente no diário.
Armazenamento SQLite
Todas as entradas ficam em um único arquivo SQLite no seu VPS, fácil de fazer backup, mover entre servidores ou exportar a qualquer momento.
Por que executar Nightlio na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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