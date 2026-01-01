Nightlio é um aplicativo de registro de humor e diário auto-hospedado, construído como uma alternativa gratuita e que prioriza a privacidade a aplicativos de assinatura como o Daylio. Registre humores em uma escala de cinco pontos, anexe entradas de diário formatadas em Markdown, marque entradas com grupos personalizáveis e revise padrões através de visualizações de calendário, contadores de sequência e estatísticas agregadas — tudo a partir de uma interface web responsiva que funciona em navegadores de desktop e mobile.

Executar o Nightlio em seu próprio VPS mantém cada registro de humor e nota de diário em um banco de dados SQLite local sob seu controle, sem publicidade, sem telemetria e sem o risco de paywalls aparecerem entre você e seus próprios dados.