CodiMD é um editor markdown colaborativo em tempo real, de código aberto e auto-hospedado, construído sobre a base do HackMD. Ele permite que vários membros da equipe editem o mesmo documento simultaneamente com sincronização instantânea, tornando-o ideal para documentação técnica, notas de sprint, registros de decisões de arquitetura e escrita colaborativa de qualquer tipo. O editor de tela dividida renderiza o markdown ao vivo para que os escritores sempre vejam exatamente como o conteúdo deles ficará.

A auto-hospedagem do CodiMD significa que suas notas e documentos nunca passam por servidores de terceiros, o que é importante para organizações que lidam com estratégias internas, informações de clientes ou especificações técnicas. Todos os dados permanecem em seu banco de dados PostgreSQL com suporte VPS, e você controla quem pode se registrar e acessar a plataforma. Esta implantação combina o servidor CodiMD com o PostgreSQL para armazenamento confiável de documentos e usuários.