Implante CodiMD com instalação de um clique.
Editor markdown colaborativo em tempo real para que as equipes escrevam documentação, notas de reunião e apresentações em conjunto.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com CodiMD
CodiMD é um editor markdown colaborativo em tempo real, de código aberto e auto-hospedado, construído sobre a base do HackMD. Ele permite que vários membros da equipe editem o mesmo documento simultaneamente com sincronização instantânea, tornando-o ideal para documentação técnica, notas de sprint, registros de decisões de arquitetura e escrita colaborativa de qualquer tipo. O editor de tela dividida renderiza o markdown ao vivo para que os escritores sempre vejam exatamente como o conteúdo deles ficará.
A auto-hospedagem do CodiMD significa que suas notas e documentos nunca passam por servidores de terceiros, o que é importante para organizações que lidam com estratégias internas, informações de clientes ou especificações técnicas. Todos os dados permanecem em seu banco de dados PostgreSQL com suporte VPS, e você controla quem pode se registrar e acessar a plataforma. Esta implantação combina o servidor CodiMD com o PostgreSQL para armazenamento confiável de documentos e usuários.
CodiMD: principais recursos
Colaboração em tempo real
Vários autores editam o mesmo documento simultaneamente com sincronização em tempo real e indicadores de cursor individuais.
Renderização Markdown rica
Renderize diagramas, diagramas UML, fórmulas matemáticas, blocos de código com destaque de sintaxe e mídias incorporadas a partir de markdown.
Modo de apresentação
Converta qualquer documento markdown em uma apresentação de slides para apresentações sem sair do editor.
Histórico de versões
Navegue e restaure revisões anteriores de qualquer documento para que nenhuma edição colaborativa seja perdida permanentemente.
Múltiplos formatos de exportação
Exporte documentos para PDF, HTML ou markdown bruto para compartilhar conteúdo fora da plataforma quando necessário.
Por que executar CodiMD na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.