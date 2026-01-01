Koel é uma aplicação de streaming de música auto-hospedada que oferece uma experiência de audição semelhante ao Spotify para sua própria coleção de músicas. Desenvolvido com Laravel e Vue.js, ele oferece reprodução de áudio responsiva, gerenciamento de biblioteca e criação de playlists inteiramente no navegador — em qualquer dispositivo, sem precisar instalar um aplicativo.

Ao contrário dos serviços de streaming em nuvem, o Koel mantém suas músicas em seu próprio servidor, sem assinaturas, sem restrições de conteúdo e sem dados compartilhados com terceiros. Faça upload de arquivos diretamente pela interface web ou aponte o Koel para um diretório de música existente, e ele lida com a análise de metadados, busca de capas de álbuns e organização da biblioteca automaticamente.