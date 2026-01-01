Implante Koel com um clique.
Servidor pessoal de streaming de música que transforma seu servidor VPS em um reprodutor de música em nuvem privado com uma interface web moderna.
Escolha um plano VPS para Koel
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Koel
Koel é uma aplicação de streaming de música auto-hospedada que oferece uma experiência de audição semelhante ao Spotify para sua própria coleção de músicas. Desenvolvido com Laravel e Vue.js, ele oferece reprodução de áudio responsiva, gerenciamento de biblioteca e criação de playlists inteiramente no navegador — em qualquer dispositivo, sem precisar instalar um aplicativo.
Ao contrário dos serviços de streaming em nuvem, o Koel mantém suas músicas em seu próprio servidor, sem assinaturas, sem restrições de conteúdo e sem dados compartilhados com terceiros. Faça upload de arquivos diretamente pela interface web ou aponte o Koel para um diretório de música existente, e ele lida com a análise de metadados, busca de capas de álbuns e organização da biblioteca automaticamente.
Koel: principais recursos
Reprodutor web moderno
O aplicativo de página única Vue.js oferece reprodução instantânea, gerenciamento de fila e atalhos de teclado de qualquer navegador sem instalar um aplicativo nativo.
Upload de arquivo do navegador
Adicione músicas à sua biblioteca arrastando arquivos para o navegador — sem necessidade de acesso SSH, FTP ou linha de comando.
Last.fm Scrobbling
Conecte sua conta Last.fm para gravar automaticamente cada faixa que você toca e construir um histórico completo de audições.
Suporte a múltiplos usuários
Crie contas para família ou amigos, cada um com playlists separadas e histórico de reprodução, todos compartilhando a mesma biblioteca de música.
Gerenciamento de Playlists
Crie e gerencie playlists manualmente ou deixe o Koel gerar listas de "Reproduzidas Recentemente" e favoritas automaticamente enquanto você ouve.
Por que executar Koel na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.