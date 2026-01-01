Implante ViewTube com instalação em um clique.
Interface alternativa elegante e que preserva a privacidade para o YouTube, para assistir a vídeos e gerenciar inscrições sem anúncios ou rastreamento.
Escolha um plano VPS para ViewTube
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ViewTube
ViewTube é uma interface alternativa de código aberto para o YouTube, que respeita a privacidade. Ele permite que você pesquise, assista e siga canais através de uma interface limpa e moderna que atua como proxy para os dados de vídeo, para que o YouTube nunca veja seu endereço IP, impressão digital do navegador ou histórico de visualização. Construído sobre as APIs Invidious e Piped, ele combina um player polido baseado em Vue com o pulo de segmentos do SponsorBlock e a limpeza de miniaturas do DeArrow.
Hospedar o ViewTube por conta própria em seu próprio VPS oferece uma experiência pessoal e sem anúncios do YouTube que você controla totalmente. Um sistema de conta local armazena suas inscrições, histórico e playlists em seu próprio banco de dados MongoDB, em vez de uma conta Google, enquanto o Redis mantém as respostas rápidas. O acompanhamento de canais no estilo RSS permite que você acompanhe os criadores sem nunca abrir youtube.com.
ViewTube: principais recursos
Sem anúncios ou rastreamento
Os vídeos são transmitidos através do seu próprio servidor, assim não há anúncios pre-roll ou mid-roll e o YouTube nunca vê seu IP ou impressão digital do navegador.
Assinaturas sem Google
Crie uma conta local para seguir canais, criar playlists e acompanhar o histórico — tudo armazenado em seu próprio banco de dados, não em uma conta Google.
SponsorBlock e DeArrow
Pule automaticamente segmentos de patrocinadores, introduções e autopromoções, e substitua miniaturas e títulos clickbait por alternativas colaborativas.
Reprodutor de vídeo moderno
Um player aprimorado baseado em Vue suporta seleção de qualidade e codec, velocidade de reprodução, modo teatro e atalhos de teclado.
Invidious e Piped
Busca dados através de múltiplos backends Invidious e Piped, alternando automaticamente entre instâncias para reprodução confiável.
Por que executar ViewTube na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.