ViewTube é uma interface alternativa de código aberto para o YouTube, que respeita a privacidade. Ele permite que você pesquise, assista e siga canais através de uma interface limpa e moderna que atua como proxy para os dados de vídeo, para que o YouTube nunca veja seu endereço IP, impressão digital do navegador ou histórico de visualização. Construído sobre as APIs Invidious e Piped, ele combina um player polido baseado em Vue com o pulo de segmentos do SponsorBlock e a limpeza de miniaturas do DeArrow.

Hospedar o ViewTube por conta própria em seu próprio VPS oferece uma experiência pessoal e sem anúncios do YouTube que você controla totalmente. Um sistema de conta local armazena suas inscrições, histórico e playlists em seu próprio banco de dados MongoDB, em vez de uma conta Google, enquanto o Redis mantém as respostas rápidas. O acompanhamento de canais no estilo RSS permite que você acompanhe os criadores sem nunca abrir youtube.com.