Gopeed é um gerenciador de downloads de código aberto e alta velocidade que acelera as transferências dividindo cada arquivo em múltiplas conexões simultâneas. Ele suporta HTTP, HTTPS, BitTorrent e links magnet de forma nativa, e seu sistema de extensões permite adicionar suporte para sites e protocolos adicionais. Construído em uma engine Go com uma interface web limpa, o Gopeed funciona da mesma forma em qualquer lugar e é gerenciado inteiramente a partir do seu navegador.

Hospedar o Gopeed em seu VPS significa que os downloads são executados com a largura de banda do servidor e finalizam em segundo plano, independentemente do seu dispositivo local ou conexão. Os arquivos concluídos são armazenados no servidor para posterior recuperação, e você mantém controle total sobre seu histórico de downloads e dados sem depender de extensões de navegador ou serviços de download comerciais.