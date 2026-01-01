Implante Gopeed com um clique.
Gerenciador de downloads multiprotocolo de alta velocidade, com suporte para HTTP, BitTorrent e links magnet, a partir de qualquer navegador.
Escolha um plano VPS para Gopeed
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Gopeed
Gopeed é um gerenciador de downloads de código aberto e alta velocidade que acelera as transferências dividindo cada arquivo em múltiplas conexões simultâneas. Ele suporta HTTP, HTTPS, BitTorrent e links magnet de forma nativa, e seu sistema de extensões permite adicionar suporte para sites e protocolos adicionais. Construído em uma engine Go com uma interface web limpa, o Gopeed funciona da mesma forma em qualquer lugar e é gerenciado inteiramente a partir do seu navegador.
Hospedar o Gopeed em seu VPS significa que os downloads são executados com a largura de banda do servidor e finalizam em segundo plano, independentemente do seu dispositivo local ou conexão. Os arquivos concluídos são armazenados no servidor para posterior recuperação, e você mantém controle total sobre seu histórico de downloads e dados sem depender de extensões de navegador ou serviços de download comerciais.
Gopeed: principais recursos
Aceleração de Múltiplas Conexões
Divide cada download em várias conexões paralelas para usar toda a largura de banda disponível e finalizar mais rápido.
Suporte a Múltiplos Protocolos
Baixe via HTTP, HTTPS, BitTorrent e links magnet a partir de uma única interface unificada.
Sistema de Extensão
Instale extensões para adicionar suporte a novos sites, protocolos e comportamento de download personalizado.
Gerenciamento baseado em navegador
Gerencie a fila, monitore e controle todos os downloads de qualquer dispositivo com um navegador — sem necessidade de instalação de cliente.
Velocidades de Download do Servidor
Os downloads são executados no seu servidor VPS com a largura de banda total do servidor, liberando seu dispositivo local e conexão com a internet.
Por que executar Gopeed na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.