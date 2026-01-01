OmniRoute é um gateway de IA auto-hospedado que unifica mais de 230 provedores de modelos por trás de um único endpoint compatível com OpenAI. Aponte Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot para uma única URL e o OmniRoute roteia cada solicitação para o melhor modelo disponível — incluindo dezenas de níveis gratuitos de Claude, GPT e Gemini — com fallback automático quando um provedor falha ou atinge um limite.

Sua compressão RTK e Caveman empilhada reduz de 15 a 95% dos tokens antes que as solicitações saiam do seu servidor, reduzindo custos e latência, enquanto as APIs MCP, A2A e multimodais mantêm os fluxos de trabalho avançados funcionando. Executar o OmniRoute em seu próprio VPS significa que suas chaves de API, regras de roteamento e dados de uso permanecem sob seu controle, em vez de um proxy hospedado.