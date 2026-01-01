Implante OmniRoute com instalação em um clique.
Gateway de IA auto-hospedado que roteia qualquer LLM através de um endpoint compatível com OpenAI, com fallback inteligente e compressão de tokens.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OmniRoute
OmniRoute é um gateway de IA auto-hospedado que unifica mais de 230 provedores de modelos por trás de um único endpoint compatível com OpenAI. Aponte Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot para uma única URL e o OmniRoute roteia cada solicitação para o melhor modelo disponível — incluindo dezenas de níveis gratuitos de Claude, GPT e Gemini — com fallback automático quando um provedor falha ou atinge um limite.
Sua compressão RTK e Caveman empilhada reduz de 15 a 95% dos tokens antes que as solicitações saiam do seu servidor, reduzindo custos e latência, enquanto as APIs MCP, A2A e multimodais mantêm os fluxos de trabalho avançados funcionando. Executar o OmniRoute em seu próprio VPS significa que suas chaves de API, regras de roteamento e dados de uso permanecem sob seu controle, em vez de um proxy hospedado.
OmniRoute: principais recursos
Um endpoint unificado
Exponha uma única API compatível com OpenAI e conecte Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot sem configuração por ferramenta.
231+ provedores
Encaminhe solicitações para mais de 231 provedores de modelos, incluindo mais de 50 níveis gratuitos de Claude, GPT e Gemini.
Alternativa automática inteligente
Tentar novamente automaticamente em outro provedor quando um falhar, atingir limites de taxa ou retornar um erro, mantendo seus agentes em funcionamento.
Compressão de Token
A compressão Stacked RTK e Caveman reduz 15–95% dos tokens por requisição para diminuir custos e acelerar as respostas.
MCP e multimodal
APIs MCP, A2A e multimodais integradas permitem integrar o OmniRoute em ferramentas de agente e fluxos de trabalho de imagem ou áudio.
Por que executar OmniRoute na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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