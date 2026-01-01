LobeChat é um framework de chat com IA de código aberto e aprimorado, com mais de 75.000 estrelas no GitHub, que oferece uma experiência semelhante ao ChatGPT, permitindo que você se conecte a qualquer provedor de LLM que escolher. Ele suporta OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama e dezenas de outros — tudo a partir de uma interface unificada com gerenciamento de conversas, plugins, uploads de arquivos e suporte de voz.

Auto-hospedar o LobeChat significa que suas chaves de API permanecem na sua própria infraestrutura, os dados de conversa nunca são registrados por uma plataforma de terceiros, e um código de acesso mantém sua instância privada. A arquitetura leve apenas de cliente não precisa de banco de dados, executando eficientemente junto com outros serviços no mesmo VPS.