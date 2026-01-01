Implante o LobeChat com instalação de um clique.
Interface de chat com IA moderna e de código aberto, com suporte para OpenAI, Anthropic, Ollama e mais de 20 outros provedores de LLM.
Escolha um plano VPS para LobeChat
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LobeChat
LobeChat é um framework de chat com IA de código aberto e aprimorado, com mais de 75.000 estrelas no GitHub, que oferece uma experiência semelhante ao ChatGPT, permitindo que você se conecte a qualquer provedor de LLM que escolher. Ele suporta OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama e dezenas de outros — tudo a partir de uma interface unificada com gerenciamento de conversas, plugins, uploads de arquivos e suporte de voz.
Auto-hospedar o LobeChat significa que suas chaves de API permanecem na sua própria infraestrutura, os dados de conversa nunca são registrados por uma plataforma de terceiros, e um código de acesso mantém sua instância privada. A arquitetura leve apenas de cliente não precisa de banco de dados, executando eficientemente junto com outros serviços no mesmo VPS.
LobeChat: principais recursos
Mais de 20 Provedores de LLM
Conecte-se a OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama e muito mais sem alternar entre aplicativos ou gerenciar interfaces separadas.
Ecossistema de Plugins
Estenda o chat com pesquisa na web, execução de código, geração de imagens e outras capacidades através do sistema de plugins integrado.
Suporte para Arquivo e Visão
Faça upload de documentos e imagens para análise por modelos com capacidade de visão diretamente na conversa.
Assistentes de IA personalizados
Crie personas de IA reutilizáveis com prompts de sistema personalizados e parâmetros de modelo para tarefas ou fluxos de trabalho específicos.
Interações de voz
Use texto para fala e fala para texto para conversas sem usar as mãos com qualquer provedor de LLM conectado.
Por que executar LobeChat na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.