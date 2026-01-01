O NetBird Client é uma solução moderna de VPN que cria redes de sobreposição baseadas em WireGuard entre dispositivos sem a necessidade de configuração complexa de servidor. Ele estabelece automaticamente conexões ponto a ponto com recursos de nível empresarial, incluindo integração SSO, autenticação multifator e políticas de acesso granulares — tudo gerenciado por meio de um plano de controle central, sem um hub VPN tradicional.

Executar o cliente NetBird em seu VPS conecta sua infraestrutura de nuvem à sua rede NetBird privada, permitindo acesso seguro e criptografado a serviços e recursos em todo o seu ambiente, mantendo cargas de trabalho sensíveis completamente fora da internet pública e sob seu controle total.