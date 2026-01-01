Implante o NetBird Client com instalação em um clique.
Cliente VPN em malha baseado em WireGuard que conecta sua VPS a uma rede privada segura com controles de acesso zero-trust.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com NetBird Client
O NetBird Client é uma solução moderna de VPN que cria redes de sobreposição baseadas em WireGuard entre dispositivos sem a necessidade de configuração complexa de servidor. Ele estabelece automaticamente conexões ponto a ponto com recursos de nível empresarial, incluindo integração SSO, autenticação multifator e políticas de acesso granulares — tudo gerenciado por meio de um plano de controle central, sem um hub VPN tradicional.
Executar o cliente NetBird em seu VPS conecta sua infraestrutura de nuvem à sua rede NetBird privada, permitindo acesso seguro e criptografado a serviços e recursos em todo o seu ambiente, mantendo cargas de trabalho sensíveis completamente fora da internet pública e sob seu controle total.
NetBird Client: principais recursos
WireGuard Rede em Malha
Estabelece automaticamente túneis WireGuard diretos ponto a ponto entre dispositivos, entregando conectividade criptografada de alto desempenho sem o gargalo de um servidor VPN central.
Controle de Acesso de Confiança Zero
Políticas de rede granulares determinam exatamente quais dispositivos e usuários podem acessar quais recursos, aplicando o acesso de menor privilégio em toda a sua infraestrutura.
Integração de SSO e MFA
Integra-se com provedores de identidade populares para login único e autenticação multifator, trazendo segurança corporativa para sua rede privada sem ferramentas adicionais.
NAT Traversal Automático
A perfuração de NAT (hole-punching) integrada e o fallback de retransmissão garantem conectividade confiável mesmo quando os dispositivos estão atrás de firewalls ou NAT restritivo, não exigindo redirecionamento manual de portas.
Criptografia Resistente a Quântica
A integração opcional do Rosenpass adiciona troca de chaves pós-quântica sobre o WireGuard, preparando seus túneis criptografados para o futuro contra ameaças emergentes.
Por que executar NetBird Client na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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