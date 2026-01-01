OSRM (Open Source Routing Machine) é um motor de roteamento de alta performance para os caminhos mais curtos em redes rodoviárias construídas a partir de dados do OpenStreetMap. Ele oferece direções passo a passo, isócronas, matrizes de distância, correspondência de mapa e otimização de viagens através de uma API HTTP limpa, e é usado em produção por openstreetmap.org e muitos produtos comerciais de mapeamento.

Este template inclui o backend de roteamento oficial juntamente com o frontend de direções oficial, para que você obtenha uma interface de usuário de mapa funcional pronta para uso. Hospedar o OSRM em seu próprio VPS remove cotas por solicitação e níveis de preços, mantém as consultas de localização privadas e permite que você troque por qualquer região do OpenStreetMap que precisar sem compartilhar telemetria com terceiros.