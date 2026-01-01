Implante OSRM com instalação em um clique.
Mecanismo de roteamento OpenStreetMap de alto desempenho com uma UI de direções integrada para navegação de carro, bicicleta e a pé.
Escolha um plano VPS para OSRM
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) é um motor de roteamento de alta performance para os caminhos mais curtos em redes rodoviárias construídas a partir de dados do OpenStreetMap. Ele oferece direções passo a passo, isócronas, matrizes de distância, correspondência de mapa e otimização de viagens através de uma API HTTP limpa, e é usado em produção por openstreetmap.org e muitos produtos comerciais de mapeamento.
Este template inclui o backend de roteamento oficial juntamente com o frontend de direções oficial, para que você obtenha uma interface de usuário de mapa funcional pronta para uso. Hospedar o OSRM em seu próprio VPS remove cotas por solicitação e níveis de preços, mantém as consultas de localização privadas e permite que você troque por qualquer região do OpenStreetMap que precisar sem compartilhar telemetria com terceiros.
OSRM: principais recursos
Interface de direções integrada
O frontend oficial do OSRM vem pré-configurado para o seu backend, oferecendo a você um mapa de rotas interativo sem escrever nenhum código.
Roteamento em sub-milissegundos
O motor Dijkstra Multi-Nível retorna rotas em escala continental em milissegundos, mesmo em um servidor VPS modesto.
API de roteamento completo
Endpoints para rota, tabela, correspondência, viagem, tile e mais próximo permitem que você construa direções, matrizes de ETA, correspondência de mapa GPS e resolvedores TSP por cima.
Regiões OSM personalizadas
Direcione o contêiner init empacotado para qualquer extração da Geofabrik para fornecer roteamento para um país, continente ou conjunto de dados de todo o planeta de sua escolha.
Múltiplos perfis de viagem
Alterne o perfil Lua incluído entre carro, bicicleta e a pé para adaptar o roteamento ao caso de uso que você está implantando.
Sem cotas ou chaves de API
Execute consultas ilimitadas contra sua própria instância sem limites de taxa, surpresas na fatura ou compartilhamento de dados com terceiros.
Por que executar OSRM na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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