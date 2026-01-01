Implante Photoview com instalação em um clique.
Galeria de fotos auto-hospedada que espelha a estrutura do seu sistema de arquivos e nunca modifica seus arquivos originais.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Photoview
Photoview é uma galeria de fotos rápida e auto-hospedada, construída para fotógrafos e famílias que querem suas memórias em uma infraestrutura que eles controlam. Ela lê diretamente da sua estrutura de diretórios existente — sem processo de importação, sem reorganização de arquivos — e gera miniaturas e pré-visualizações automaticamente no seu próprio servidor.
Ao contrário dos serviços de fotos em nuvem, o Photoview mantém seus originais intocados e privados. Arquivos RAW, metadados EXIF, coordenadas GPS e reconhecimento facial funcionam sem enviar uma única foto para um serviço de terceiros. Cada usuário recebe seu próprio caminho de biblioteca, tornando-o adequado para residências ou pequenas equipes que compartilham um servidor.
Photoview: principais recursos
Álbuns espelhados no sistema de arquivos
Sua estrutura de diretórios existente se torna sua estrutura de álbum automaticamente — sem importação, sem reorganização, sem bloqueio.
Suporte a arquivos RAW
Nativamente navega e pré-visualiza formatos de câmera RAW via Darktable, para que os fotógrafos vejam sua biblioteca completa sem conversão.
Reconhecimento facial
Detecta e agrupa automaticamente fotos da mesma pessoa, facilitando a busca por todas as fotos de um indivíduo específico entre milhares de imagens.
Metadados EXIF e GPS
Exibe as configurações da câmera, dados da lente e informações de localização para cada foto, com uma visualização de mapa opcional alimentada por Mapbox.
Compartilhamento seguro
Gerar links de compartilhamento público para fotos individuais ou álbuns completos, com proteção de senha opcional para acesso externo controlado.
Bibliotecas multiusuário
Cada conta de usuário mapeia para seu próprio caminho de diretório no servidor, mantendo membros da família ou colaboradores em bibliotecas separadas de uma única instância.
Por que executar Photoview na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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