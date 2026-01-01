Photoview é uma galeria de fotos rápida e auto-hospedada, construída para fotógrafos e famílias que querem suas memórias em uma infraestrutura que eles controlam. Ela lê diretamente da sua estrutura de diretórios existente — sem processo de importação, sem reorganização de arquivos — e gera miniaturas e pré-visualizações automaticamente no seu próprio servidor.

Ao contrário dos serviços de fotos em nuvem, o Photoview mantém seus originais intocados e privados. Arquivos RAW, metadados EXIF, coordenadas GPS e reconhecimento facial funcionam sem enviar uma única foto para um serviço de terceiros. Cada usuário recebe seu próprio caminho de biblioteca, tornando-o adequado para residências ou pequenas equipes que compartilham um servidor.