Implante o SerpBear com instalação em um clique.
Rastreador de posição em mecanismos de busca auto-hospedado para monitorar posições de palavras-chave no Google, Bing e outros mecanismos.
Escolha um plano VPS para SerpBear
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SerpBear
SerpBear é um rastreador de ranking de SEO auto-hospedado de código aberto que monitora como seus domínios ranqueiam para palavras-chave escolhidas no Google, Bing, Yahoo, Yandex e DuckDuckGo. Ele coleta posições diárias de SERP, cria gráficos do histórico de ranking e mostra movimentações para que você possa reagir a mudanças de algoritmo, atualizações de conteúdo e atividades da concorrência sem pagar taxas por palavra-chave a um serviço SaaS de rastreamento de ranking.
Auto-hospedar o SerpBear em seu próprio VPS lhe dá domínios e palavras-chave ilimitados, integração opcional com o Google Search Console para impressões e cliques, e notificações por e-mail ou webhook quando os rankings mudam. Os dados permanecem em sua infraestrutura, assim, os arquivos de ranking históricos continuam sendo seus em vez de desaparecerem quando uma assinatura SaaS expira.
SerpBear: principais recursos
Rastreamento multi-motor
Acompanhe as posições das palavras-chave no Google, Bing, Yahoo, Yandex e DuckDuckGo a partir de um único painel, com gráficos de histórico por palavra-chave.
Integração do Google Search Console
Conexão opcional com o Google Search Console adiciona impressões, taxas de cliques e dados de descoberta a cada palavra-chave rastreada.
SERPs móveis e de desktop
Execute rastreadores separados para SERPs de dispositivos móveis e desktop para identificar diferenças de classificação específicas do dispositivo que influenciam o tráfego real.
Segmentação por país e cidade
Configure cada palavra-chave com país de destino, idioma e cidade para refletir resultados de pesquisa localizados em vez de uma única visão global.
Notificações e exportações
Notificações por e-mail e webhook são acionadas em mudanças de classificação, e exportações CSV alimentam painéis externos ou relatórios de clientes sem copiar e colar manualmente.
Palavras-chave ilimitadas
Sem precificação por palavra-chave — rastreie quantos domínios e palavras-chave seus recursos de VPS permitirem sem aumentar os níveis de assinatura.
Por que executar SerpBear na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.