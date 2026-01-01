SerpBear é um rastreador de ranking de SEO auto-hospedado de código aberto que monitora como seus domínios ranqueiam para palavras-chave escolhidas no Google, Bing, Yahoo, Yandex e DuckDuckGo. Ele coleta posições diárias de SERP, cria gráficos do histórico de ranking e mostra movimentações para que você possa reagir a mudanças de algoritmo, atualizações de conteúdo e atividades da concorrência sem pagar taxas por palavra-chave a um serviço SaaS de rastreamento de ranking.

Auto-hospedar o SerpBear em seu próprio VPS lhe dá domínios e palavras-chave ilimitados, integração opcional com o Google Search Console para impressões e cliques, e notificações por e-mail ou webhook quando os rankings mudam. Os dados permanecem em sua infraestrutura, assim, os arquivos de ranking históricos continuam sendo seus em vez de desaparecerem quando uma assinatura SaaS expira.