Implante Shadowbroker com instalação em um clique.
Plataforma OSINT de código aberto em tempo real, agregando mais de 60 fontes de inteligência global ao vivo — aeronaves, navios, satélites e muito mais — em um único mapa.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Shadowbroker
Shadowbroker é uma plataforma de inteligência geoespacial OSINT de código aberto que agrega mais de 60 feeds de dados globais em tempo real em uma única interface de mapa interativa. Ele reúne posições de aeronaves privadas e comerciais, movimentos de embarcações marítimas, passagens de satélites ativos, zonas de conflito, eventos de interferência de GPS, atividade sísmica, câmeras CCTV e redes de rádio mesh — dados publicamente disponíveis que raramente são agregados em um só lugar. Uma camada opcional de agente de IA permite conectar um modelo de linguagem para analisar feeds e identificar correlações que não são visíveis ao observar camadas de dados individuais.
Auto-hospedar o Shadowbroker em um VPS dá à sua equipe um painel de inteligência persistente e compartilhado, sem análise de uso, sem compartilhamento de dados com terceiros e controle total sobre quais feeds e integrações de API estão ativados.
Shadowbroker: principais recursos
Mais de 60 feeds de dados ao vivo
Agregue posições de aeronaves, embarcações marítimas, passagens de satélite, zonas de conflito, eventos de interferência de GPS e dados sísmicos de mais de 60 fontes sem alternar entre ferramentas.
Rastreamento de aeronaves e embarcações
Monitore jatos particulares, voos comerciais e embarcações marítimas em tempo real usando as integrações de stream OpenSky OAuth2 e AIS para cobertura global.
Camada de agente de IA
Conecte um modelo de linguagem para analisar feeds ao vivo e identificar correlações nunca antes vistas entre camadas de dados geoespaciais automaticamente.
Sobreposições de conflito e ameaça
Visualize zonas de conflito ativas, eventos de interferência de GPS, frentes de incêndios florestais e alertas de emergência no mesmo mapa que o tráfego aéreo e marítimo.
Inteligência auto-hospedada
Mantenha todos os dados de inteligência em seu próprio VPS, sem assinaturas SaaS, sem análises de uso e sem plataformas de terceiros recebendo suas consultas.
Por que executar Shadowbroker na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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