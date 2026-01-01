Shadowbroker é uma plataforma de inteligência geoespacial OSINT de código aberto que agrega mais de 60 feeds de dados globais em tempo real em uma única interface de mapa interativa. Ele reúne posições de aeronaves privadas e comerciais, movimentos de embarcações marítimas, passagens de satélites ativos, zonas de conflito, eventos de interferência de GPS, atividade sísmica, câmeras CCTV e redes de rádio mesh — dados publicamente disponíveis que raramente são agregados em um só lugar. Uma camada opcional de agente de IA permite conectar um modelo de linguagem para analisar feeds e identificar correlações que não são visíveis ao observar camadas de dados individuais.

Auto-hospedar o Shadowbroker em um VPS dá à sua equipe um painel de inteligência persistente e compartilhado, sem análise de uso, sem compartilhamento de dados com terceiros e controle total sobre quais feeds e integrações de API estão ativados.