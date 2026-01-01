Implante o Memgraph com um clique.
Banco de dados gráfico em memória de alto desempenho para análise em tempo real em dados conectados, fluxos de trabalho de IA e pipelines de streaming.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Memgraph
Memgraph é um banco de dados de grafos em memória projetado para travessias em tempo real em grandes conjuntos de dados interconectados. É totalmente compatível com Cypher — tornando-o um substituto direto para consultas Neo4j — enquanto oferece latência significativamente menor em cargas de trabalho de streaming e orientadas a eventos. A biblioteca MAGE incluída adiciona mais de 50 módulos de algoritmos de grafos (PageRank, detecção de comunidade, caminhos mais curtos e muito mais) que são executados nativamente dentro do banco de dados sem frameworks externos.
Esta implantação combina Memgraph com Memgraph Lab, uma interface de consulta visual baseada em navegador para escrever consultas Cypher, explorar a estrutura de grafos e executar experimentos de algoritmos. Executar ambos em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre alocação de memória, retenção de dados e políticas de acesso — sem precificação de nuvem por nó ou restrições de fornecedor.
Memgraph: principais recursos
Desempenho em Memória
Dados de grafo são armazenados inteiramente na RAM, permitindo travessias em submilisegundos e respostas de consulta em tempo real, mesmo em conjuntos de dados profundamente conectados.
Cypher Compatibilidade
Suporte completo ao openCypher significa que consultas, drivers e ferramentas existentes do Neo4j migram com alterações mínimas para a sintaxe da consulta.
MAGE Biblioteca de Algoritmos
Mais de 50 algoritmos de grafo integrados — PageRank, centralidade de intermediação, detecção de comunidade, previsão de links — executados como módulos de consulta nativos sem pipelines externos.
Memgraph Lab UI
Interface visual baseada em navegador para escrever e executar consultas Cypher, inspecionar a topologia do grafo e explorar os resultados do algoritmo interativamente.
Ingestão de Dados em Streaming
Integrações nativas com Kafka e Pulsar permitem atualizações contínuas de grafos a partir de fluxos de eventos, sem pipelines ETL em lote ou conectores externos.
GraphRAG e memória IA
Memória e recuperação estruturadas em grafo aumentam as aplicações de LLM com contexto sensível a relacionamentos, possibilitando respostas mais precisas em agentes de IA e chatbots.
Por que executar Memgraph na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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