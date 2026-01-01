Memgraph é um banco de dados de grafos em memória projetado para travessias em tempo real em grandes conjuntos de dados interconectados. É totalmente compatível com Cypher — tornando-o um substituto direto para consultas Neo4j — enquanto oferece latência significativamente menor em cargas de trabalho de streaming e orientadas a eventos. A biblioteca MAGE incluída adiciona mais de 50 módulos de algoritmos de grafos (PageRank, detecção de comunidade, caminhos mais curtos e muito mais) que são executados nativamente dentro do banco de dados sem frameworks externos.

Esta implantação combina Memgraph com Memgraph Lab, uma interface de consulta visual baseada em navegador para escrever consultas Cypher, explorar a estrutura de grafos e executar experimentos de algoritmos. Executar ambos em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre alocação de memória, retenção de dados e políticas de acesso — sem precificação de nuvem por nó ou restrições de fornecedor.