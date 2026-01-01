Implante o BookStack com um clique.
Plataforma wiki auto-hospedada com uma hierarquia estruturada de Livros, Capítulos e Páginas para documentação organizada da equipe.
Escolha um plano VPS para BookStack
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com BookStack
BookStack é uma wiki gratuita e de código aberto construída em Laravel que organiza a documentação em uma hierarquia de três níveis: Livros, Capítulos e Páginas — espelhando a forma como as pessoas pensam naturalmente sobre conteúdo estruturado. Um editor WYSIWYG, modo Markdown integrado e integração de diagramas draw.io significam que as equipes podem escrever e ilustrar a documentação sem sair da plataforma.
Hospedar o BookStack em seu próprio VPS mantém a documentação interna sensível — runbooks, decisões de arquitetura, políticas de RH — inteiramente dentro da sua infraestrutura, sem custos por usuário e sem acesso de terceiros ao seu conteúdo. Permissões baseadas em função permitem que você controle exatamente quem pode ler ou editar cada seção da base de conhecimento.
BookStack: principais recursos
Hierarquia Estruturada
Livros, Capítulos e Páginas mantêm a documentação organizada e navegável à medida que a base de conhecimento cresce para milhares de entradas.
Editores WYSIWYG e Markdown
Escritores escolhem sua experiência de edição preferida — um editor de blocos visual ou Markdown puro com prévia ao vivo — por página.
Permissões baseadas em função
Controle de acesso granular em nível de livro, capítulo e página permite segmentar a documentação entre equipes, contratados e leitores públicos.
Pesquisa de texto completo
Pesquisa rápida em todo o texto da página, títulos e metadados significa que os usuários encontram respostas sem precisar saber onde o conteúdo está arquivado.
Histórico de Revisões da Página
Cada edição é versionada com visualização de diferenças e reversão com um clique, fornecendo um registro de auditoria e uma rede de segurança para documentação colaborativa.
Por que executar BookStack na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.