BookStack é uma wiki gratuita e de código aberto construída em Laravel que organiza a documentação em uma hierarquia de três níveis: Livros, Capítulos e Páginas — espelhando a forma como as pessoas pensam naturalmente sobre conteúdo estruturado. Um editor WYSIWYG, modo Markdown integrado e integração de diagramas draw.io significam que as equipes podem escrever e ilustrar a documentação sem sair da plataforma.

Hospedar o BookStack em seu próprio VPS mantém a documentação interna sensível — runbooks, decisões de arquitetura, políticas de RH — inteiramente dentro da sua infraestrutura, sem custos por usuário e sem acesso de terceiros ao seu conteúdo. Permissões baseadas em função permitem que você controle exatamente quem pode ler ou editar cada seção da base de conhecimento.