Implante Neo4j com instalação em um clique.
A base de dados de grafo de código aberto líder mundial, construída para armazenar e consultar dados profundamente conectados em escala.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Neo4j
Neo4j é o banco de dados de grafos mais amplamente implantado no mundo, armazenando dados como nós e relacionamentos em vez de linhas e tabelas. Este modelo de grafo nativo o torna excepcionalmente rápido ao atravessar conexões — seja para encontrar o caminho mais curto entre duas pessoas, detectar anéis de fraude ou gerar recomendações de produtos — sem as junções caras que atrasam os bancos de dados relacionais em problemas de dados conectados.
Auto-hospedar o Neo4j em seu próprio VPS oferece controle total sobre seu modelo de dados, configuração de memória e permissões de acesso. Você evita taxas de nuvem por consulta, mantendo dados de relacionamento sensíveis — como redes de usuários, grafos de transações e hierarquias organizacionais — inteiramente em uma infraestrutura que você controla.
Neo4j: principais recursos
Armazenamento Gráfico Nativo
Os dados são armazenados fisicamente como nós e relacionamentos, então as travessias de grafo são executadas em tempo constante independentemente do tamanho total do conjunto de dados — algo que bancos de dados relacionais não conseguem igualar.
Linguagem de Consulta Cypher
Cypher é uma linguagem de consulta expressiva, de correspondência de padrões, projetada especificamente para grafos, permitindo que você descreva consultas de relacionamento complexas em uma sintaxe legível e semelhante a SQL.
UI integrada do Navegador
O Neo4j Browser fornece uma interface visual interativa para escrever consultas, explorar seu grafo e renderizar resultados como diagramas interativos de nó-relacionamento.
Transações ACID
A conformidade total com ACID garante a consistência e durabilidade dos dados, tornando o Neo4j adequado para cargas de trabalho de produção onde a correção é inegociável.
REST e Bolt APIs
O protocolo binário Bolt e a API REST HTTP permitem que qualquer aplicação se conecte ao Neo4j usando drivers oficiais disponíveis para Python, Java, JavaScript, Go, .NET e muito mais.
Algoritmos de Grafos
A biblioteca Graph Data Science oferece mais de 65 algoritmos — PageRank, detecção de comunidades, busca de caminhos — executando diretamente no seu grafo sem exportar dados.
Por que executar Neo4j na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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