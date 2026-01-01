Neo4j é o banco de dados de grafos mais amplamente implantado no mundo, armazenando dados como nós e relacionamentos em vez de linhas e tabelas. Este modelo de grafo nativo o torna excepcionalmente rápido ao atravessar conexões — seja para encontrar o caminho mais curto entre duas pessoas, detectar anéis de fraude ou gerar recomendações de produtos — sem as junções caras que atrasam os bancos de dados relacionais em problemas de dados conectados.

Auto-hospedar o Neo4j em seu próprio VPS oferece controle total sobre seu modelo de dados, configuração de memória e permissões de acesso. Você evita taxas de nuvem por consulta, mantendo dados de relacionamento sensíveis — como redes de usuários, grafos de transações e hierarquias organizacionais — inteiramente em uma infraestrutura que você controla.