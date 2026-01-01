Implante o Diun com instalação de um clique.
Ferramenta leve que monitora imagens Docker em busca de atualizações e envia notificações para o seu canal preferido.
Escolha um plano VPS para Diun
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) é uma ferramenta CLI leve que monitora suas imagens Docker e te alerta no momento em que uma nova versão é publicada no registro. Ele suporta Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay e registros privados, verificando em um agendamento cron configurável com jitter para distribuir a carga.
Hospedar o Diun em seu VPS significa que ele é executado continuamente junto com seus contêineres, com acesso total ao socket Docker para descoberta automática de contêineres. Você controla o roteamento de notificações — Slack, Discord, email, webhooks e muito mais — sem enviar metadados de imagem para serviços de monitoramento de terceiros.
Diun: principais recursos
Monitoramento automático de imagens
Descobre e monitora todos os contêineres em execução por padrão, assim novas implantações são rastreadas sem nenhuma configuração manual.
Notificações flexíveis
Suporta Slack, Discord, e-mail, webhooks e outros canais para que os alertas de atualização cheguem à sua equipe onde quer que eles trabalhem.
Agendamento baseado em Cron
Verificações são executadas em um cronograma configurável com jitter opcional para evitar sobrecarregar os registros durante os horários de pico.
Suporte a múltiplos registros
Funciona com Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay e registros privados, cobrindo todo o seu cenário de imagens de contêiner.
Por que executar Diun na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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