Diun (Docker Image Update Notifier) é uma ferramenta CLI leve que monitora suas imagens Docker e te alerta no momento em que uma nova versão é publicada no registro. Ele suporta Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay e registros privados, verificando em um agendamento cron configurável com jitter para distribuir a carga.

Hospedar o Diun em seu VPS significa que ele é executado continuamente junto com seus contêineres, com acesso total ao socket Docker para descoberta automática de contêineres. Você controla o roteamento de notificações — Slack, Discord, email, webhooks e muito mais — sem enviar metadados de imagem para serviços de monitoramento de terceiros.